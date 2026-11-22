India A vs Pakistan A Toss Controversy: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना म्हटलं की मैदानावरच्या खेळासोबतच इतर घटनाही चर्चेत येतात. दोहा येथे सुरू असलेल्या रायझिंग स्टार्स आशिया कपमधील भारत अ आणि पाकिस्तान अ यांच्यातील सामन्यातही टॉसवेळी असाच प्रकार घडला. नाणेफेकीच्या वेळी मॅच रेफ्रींकडून सुरुवातीला चुकीचा निर्णय दिला गेल्याचं दिसलं. त्यानंतर पाकिस्तानचा कर्णधार अब्दुल समद याने स्वतः नाणं पाहिलं आणि टॉसचा निर्णय पाकिस्तानच्या बाजूने लागला. या घटनेनंतर पाकिस्तानी चाहत्यांनी सोशल मीडियावर पक्षपाताचे आरोप केले..भारत अ संघाचा कर्णधार तिलक वर्माने नाणं उडवलं, तर पाकिस्तानचा कर्णधार अब्दुल समदने 'हेड्स' अशी हाक दिली. नाणं दोन्ही कर्णधारांच्या मध्ये पडलं. त्यानंतर मॅच रेफ्री नियाम राशिद यांनी नाणं पाहिलं आणि सुरुवातीला 'टेल्स' असल्याचं सांगितल्याचं दिसलं. मात्र, अब्दुल समदला हा निर्णय मान्य नव्हता. त्याने स्वतः नाणं पाहिलं आणि ते 'हेड्स' असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर रेफ्रींनी त्याचा निर्णय मान्य केला आणि टॉस पाकिस्तानच्या बाजूने लागला. पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला..IND A vs PAK A: भारत-पाकिस्तान सामन्यात रंगला धावांचा थरार! पाकिस्तानी फलंदाजांनी गाजवलं मैदान, भारतीय गोलंदाजांनी अखेर आवरला डाव.या घटनेनंतर पाकिस्तानी चाहत्यांनी सोशल मीडियावर पक्षपात झाल्याचे आरोप केले. विशेष म्हणजे, आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्षपद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांच्याकडे आहे. त्यामुळे या घटनेची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली..टॉस जिंकल्यानंतर पाकिस्तानचा कर्णधार अब्दुल समदने प्रथम फलंदाजी करण्यामागचं कारणही सांगितलं. खेळपट्टी कोरडी दिसत असल्याने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्याने स्पष्ट केलं. संघातील सर्व खेळाडू आत्मविश्वासाने मैदानात उतरले असून चांगला सामना पाहायला मिळेल, असंही तो म्हणाला..दुसरीकडे, भारत अ संघाचा कर्णधार तिलक वर्मालाही प्रथम फलंदाजी करायची होती. खेळपट्टी थोडी कोरडी दिसत असल्याचं त्याने सांगितलं. त्याचवेळी, चाहत्यांसाठी भारत-पाकिस्तान सामना नेहमीच खास असतो; मात्र आपल्या संघासाठी हा इतर सामन्यांप्रमाणेच असल्याचंही त्याने स्पष्ट केलं..IND A vs PAK A: भारत पाकिस्तान सामन्यात वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद! भारताची सुरुवातच खराब,नेमकी कशी पडली वैभवची विकेट?.खेळपट्टी कोरडी असल्यास सामना पुढे जाईल तशी फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळू शकते. त्यामुळे दुसऱ्या डावात फलंदाजी करणाऱ्या संघासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे हा टॉस दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा मानला जात होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.