Vijay Shankar Retires : 'मला प्रचंड द्वेष आणि नकारात्मकतेचाही सामना करावा लागला'; भारताच्या '3D' खेळाडूची तडखाफडकी निवृत्ती

Vijay Shankar emotional statement on retirement: चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी खेळाडू विजय शंकर याने अचानक इंडियन प्रीमिअर लीग आणि देशांतर्गत क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. करने आता नव्या संधींचा शोध घेण्यासाठी आणि अधिक क्रिकेट खेळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. भारतीय संघासाठी खेळताना त्याच्यावर अनेकदा टीका झाली होती. विशेषतः २०१९ वर्ल्ड कप स्पर्धेत '3D प्लेअर' या वक्तव्यामुळे तो मोठ्या चर्चेत आला होता..भारताकडून १२ वन डे सामन्यांत २२३ धावा, ९ ट्वेंटी-२०त १०१ धावा करणाऱ्या विजयने सोशल मीडियावर लिहिले की, मनापासून आभार. क्रिकेट हेच माझे जीवन आहे. मी वयाच्या १० व्या वर्षी खेळायला सुरुवात केली आणि २५ वर्षांनंतर मला प्रत्येक स्तरावर,अगदी सर्वोच्च स्तरापर्यंत खेळण्याची संधी मिळाली, याबद्दल मी कृतज्ञ आणि स्वतःला भाग्यवान समजतो. आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात अभिमानास्पद आणि आनंदाच्या क्षणांपैकी एक क्षण नेहमीच राहील. नवीन संधींचा शोध घेण्यासाठी आणि आणखी क्रिकेट खेळण्यासाठी, मी देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे..'MS Dhoni ला कोणीही मिस करत नाही, CSK ने लोकांना मूर्ख बनवणे थांबवावे'; वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय खेळाडूकडून IPL फ्रँचायझीची पोलखोल .तामीळनाडूच्या विजय शंकरने ७७ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ४२५३ धावा केल्या आहेत आणि त्यात १३ शतकं व २३ अर्धशतकं आहेत. शिवाय त्याच्या नावावर ४३ विकेट्स आहेत. ११२ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये २७९० धावा व ट्वेंटी-२०त १५९ सामन्यांत २५८३ धावा त्याने केल्या आहेत. तो म्हणाला, मला आवडणारी गोष्ट करण्याची संधी दिल्याबद्दल केवळ 'धन्यवाद' म्हणणे पुरेसे ठरणार नाही; मी यासाठी सदैव ऋणी राहीन. बीसीसीआय आणि भारतीय क्रिकेट संघाचा मी आभारी आहे. तिथे मला खूप काही शिकायला मिळाले, असंख्य आठवणी मिळाल्या आणि विविध प्रकारे प्रेरणा मिळाली! देशाचे प्रतिनिधित्व करणे हा माझ्यासाठी सर्वोच्च सन्मान असेल. नागपूर येथे भारताच्या ५०० व्या वन डे सामन्यात शेवटचे षटक टाकणे आणि २०१९ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत पहिल्याच चेंडूवर पहिली विकेट मिळवणे, हे असे क्षण आहेत जे मी आयुष्यभर माझ्या हृदयात जपून ठेवीन!.विजय शंकरने आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्स, सनरायझर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स व दिल्ली कॅपिटल्स या संघांचे प्रतिनिधित्व केले. त्याने आयपीएलमध्ये ७८ सामन्यांत १२३३ धावा केल्या आहेत आणि ९ विकेट्स घेतल्या. तो म्हणाला, माझ्या आयपीएल संघांना विशेष धन्यवाद! तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनच्या १३, १५, १७, १९, २२, २५ वर्षांखालील आणि शेवटी, वरिष्ठ पुरुष संघातून खेळण्याची मला संधी मिळाली. मी माझ्या आयुष्यातील बहुतांश काळ मी इथेच घालवला आहे. या प्रवासातील प्रत्येक टप्प्यावर मला साथ देणाऱ्या प्रत्येकाचे मी आभार मानतो. या अत्यंत विशेष संघाचे कर्णधारपद भूषवण्याची आणि त्यांच्यासोबत विजेतेपदे जिंकण्याची संधी मला मिळाली..त्याने पुढे म्हटले की, माझे कुटुंब आणि मित्रमंडळी,केवळ शब्दांतून तुमच्या ऋणाची परतफेड करणे शक्य नाही; तरीही, सुख-दुःखाच्या प्रत्येक प्रसंगात माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानतो. मला प्रचंड द्वेष आणि नकारात्मकतेचाही सामना करावा लागला आहे. या संधीचा लाभ घेऊन मला तुम्हाला हे सांगायचे आहे की, मी गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. जर मला हे जमू शकते, तर कोणालाही ते जमू शकते! सकारात्मक विचार करा आणि कठोर परिश्रम करा. क्रिकेटनेच मला जगणे शिकवले आहे. क्रिकेट हेच माझे जीवन आहे.कृतज्ञ आणि धन्य, तुमचा '3D' क्रिकेटपटू - विजय शंकर