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India vs Pakistan Cricket : भारत-पाकिस्तान यांच्यात नोव्हेंबर महिन्यात दोन मॅच; जाणून घ्या कुठे, कधी भिडणार, Live Streaming कुठे?

India vs Pakistan Cricket Schedule In November: भारत आणि पाकिस्तान या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये नोव्हेंबर २०२६ मध्ये क्रिकेटच्या मैदानावर पुन्हा एकदा रंगतदार लढत पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही देशांचे संघ एकदाच नव्हे, तर दोनदा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे.
INDIA VS PAKISTAN  

INDIA VS PAKISTAN  

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Pakistan cricket matches in November 2026 : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट चाहत्यांसाठी नोव्हेंबर महिन्यात मोठी मेजवानी आहे. हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी एकदा नव्हे, तर दोनदान एकमेकांना क्रिकेटच्या मैदानावर भिडणार आहेत. एकीकडे १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ ५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे, तर दुसरीकडे आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यात लढत रंगणार आहे.

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