India vs Pakistan Cricket : भारत-पाकिस्तान यांच्यात नोव्हेंबर महिन्यात दोन मॅच; जाणून घ्या कुठे, कधी भिडणार, Live Streaming कुठे?

India vs Pakistan cricket matches in November 2026 : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट चाहत्यांसाठी नोव्हेंबर महिन्यात मोठी मेजवानी आहे. हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी एकदा नव्हे, तर दोनदान एकमेकांना क्रिकेटच्या मैदानावर भिडणार आहेत. एकीकडे १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ ५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे, तर दुसरीकडे आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यात लढत रंगणार आहे. .आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धा १९ नोव्हेंबरपासून कतारमधील दोहा येथे सुरू होईल आणि अंतिम सामना २९ नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान आपले 'अ' संघ मैदानात उतरवतील, तर नेपाळ, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि हाँगकाँग चीन आपले प्रमुख संघ घेऊन स्पर्धेत उतरण्याची शक्यता आहे. भारत अ आणि पाकिस्तान अ या संघांचा नेपाळ आणि यूएईसह ब गटात समावेश करण्यात आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND A vs NZ A Live: लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल पुन्हा फेल! न्यूझीलंडच्या २०४ धावांच्या आघाडीचा पाठलाग करताना ढेपाळले... Video.भारत अ संघाचा पहिला सामना २० नोव्हेंबरला नेपाळविरुद्ध होईल, तर २२ नोव्हेंबरला पाकिस्तान अ संघासोबत दोन हात करण्यासाठी भारत अ मैदानावर उतरेल. साखळी फेरीतील शेवटचा सामना २४ नोव्हेंबरला यूएईविरुद्ध खेळावा लागणार आहे. दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरल्यास त्यांच्यात अंतिम सामना होण्याची शक्यता आहे. .२०१३ पासून (तेव्हा एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप म्हणून ओळखले जाणारे) ट्वेंटी-२० स्वरूपात आयोजित होणाऱ्या या स्पर्धेत भारताने सात प्रयत्नांत केवळ एकदाच विजेतेपद पटकावले आहे.दरम्यान, पुढील महिन्यात १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धाही होणार आहे आणि भारत व पाकिस्तान यांच्यात ९ नोव्हेंबरला सामना होईल. आर्यवीर सेहवाग व अन्वय द्रविड हे माजी भारतीय दिगग्जांची पोरं या स्पर्धेत खेळताना दिसतील. या स्पर्धांचे थेट प्रक्षेपण कोणत्या चॅनेलवर होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.