India Squad for ICC Women’s T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा; सलामीला पाकिस्तानशी भिडणार, जाणून घ्या खेळाडूंची यादी अन् संपूर्ण वेळापत्रक

India vs Pakistan women match T20 World Cup 2026 date : आयसीसी महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली. कर्णधार हरमनप्रीत कौर, बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया आणि निवड समितीच्या मुख्य अमिता शर्मा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भारतीय महिला संघ जाहीर केला. इंग्लंडमध्ये खेळवण्यात येणारी ही स्पर्धा १२ जूनपासून सुरू होईल. २०२४ मध्ये झालेल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय महिला संघाला फक्त दोन सामने जिंकता आले होते. पण, गेल्या वर्षीच वन डे वर्ल्ड कप जिंकल्यामुळे भारतीय संघ यंदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकेल असा विश्वास आहे. हरमनप्रीत कौर आणि तिचा संघ १४ जून रोजी सलामीच्या सामन्यात पाकिस्तानशी भिडतील..ICC Women's T20 World Cup groupsGroup 1: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेदरलँड्सGroup 2: वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका, आयर्लंड, स्कॉटलंड.Team India Schedule१४ जून २०२६ - वि. पाकिस्तान, एडबस्टन ( सायं. ७ वा.)१७ जून २०२६ - वि. नेदरलँड्स, हेडिंग्ली ( सायं. ७ वा.)२१ जून २०२६ - वि. दक्षिण आफ्रिका, ओल्ड ट्रॅफर्ड ( सायं. ७ वा.)२५ जून २०२६ - वि. बांगलादेश, ओल्ड ट्रॅफर्ड ( सायं. ७ वा.)२८ जून २०२६ - वि. ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स ( सायं. ७ वा.).BCCI announces India women squad for ICC T20 World Cupभारतीय संघ - हरमनप्रीत कौर ( कर्णधार), स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रीग्ज, शफाली वर्मा, भारती फुलमणी, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटीया, नंदीनी शर्मा, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, श्रियंका पाटील, राधा यादव, नंदिनी शर्मा.हाच संघ इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळणार आहे. ही मालिका वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी होणार आहे. नुकत्याच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय संघाला ४-१ असा पराभव पत्करावा लागला होता. त्या पराभवातून धडा घेत भारतीय महिला संघाने गोलंदाजी विभाग मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त गोलंदाजांसह संघ वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी दाखल होणार आहे.