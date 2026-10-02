ODI World Cup 2027 ची तयारी जोरात! भारतीय संघ स्पर्धेपूर्वी तगड्या संघाविरुद्ध खेळणार ६ वन डे; RO-KO ला कोण रोखणार?

Rohit Sharma Virat Kohli 2027 World Cup preparation : वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर केले आणि भारतीय संघ ७ ऑक्टोबरला केप टाऊन येथून अभियानाला सुरुवात करणार आहे. भारताचा पहिला सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणार आहे. १२ संघांच्या मुख्य स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी पात्रता फेरीतून आलेल्या तीन संघांमध्ये सुपर सीरिज होईल आणि ती स्पर्धा २ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. यातील दोन संघ पुढे जातील आणि १२ संघांची प्रत्येकी ६ अशा दोन गटांत विभागणी केली जाईल. त्यानंतर सुपर ७ आणि बाद फेरीचे सामने होतील..यंदा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फॉरमॅटमध्ये बदल केल्याने सर्व संघांची कसोटी लागणार आहे आणि दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया व झिम्बाब्वे येथे होणाऱ्या स्पर्धेच्या तयारीसाठी भारतीय संघाने कंबर कसली आहे. भारताचे सामने जोहान्सबर्ग, केप टाऊन आणि सेन्चुरियन येथे होणार आहेत आणि या खेळपट्टींचा अभ्यास होण्यासाठी भारत आता सहा सामन्यांची वन डे मालिका खेळणार आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुरुवातीला भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ही मालिका होणार असल्याचे वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे..भारतीय संघाला २०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. त्यांना २०२७ मध्ये त्यांना अ गटात ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, झिम्बाब्वे व क्वालिफायर अ संघाविरुद्ध खेळावे लागणार आहे. ७ ऑक्टोबरला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिला सामना केप टाऊनमध्ये खेळल्यानंतर भारत १० ऑक्टोबरला पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल. शुभमन गिलचा संघ पुढे १४ ऑक्टोबरला सेंच्युरियन येथे अफगाणिस्तान आणि ब्लोएमफाँटेन येथे क्वालिफायर अ संघाविरुद्ध पुढील सामना होईल. झिम्बाब्वेविरुद्ध भारत शेवटचा साखळी सामना व्हिक्टोरीया फॉल्स .ब गटात दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका, बांगलादेश व क्वालिफायर बी संघ आहेत. भारताला वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत न्यूझीलंड, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, बांगलादेश, वेस्ट इंडिज आणि आता दक्षिण आफ्रिका यांचा सामना करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.