Cricket

ODI World Cup 2027 ची तयारी जोरात! भारतीय संघ स्पर्धेपूर्वी तगड्या संघाविरुद्ध खेळणार ६ वन डे; RO-KO ला कोण रोखणार?

India World Cup 2027 preparation matches before tournament: वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीला भारतीय संघाने सुरुवात केली आहे. वर्ल्ड कपच्या काही काळ आधी भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेत दाखल होणार असून तब्बल सहा सामन्यांची वन डे मालिका खेळणार आहे.
India 6 match ODI series against South Africa before 2027 World Cup

India 6 match ODI series against South Africa before 2027 World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rohit Sharma Virat Kohli 2027 World Cup preparation : वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर केले आणि भारतीय संघ ७ ऑक्टोबरला केप टाऊन येथून अभियानाला सुरुवात करणार आहे. भारताचा पहिला सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणार आहे. १२ संघांच्या मुख्य स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी पात्रता फेरीतून आलेल्या तीन संघांमध्ये सुपर सीरिज होईल आणि ती स्पर्धा २ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. यातील दोन संघ पुढे जातील आणि १२ संघांची प्रत्येकी ६ अशा दोन गटांत विभागणी केली जाईल. त्यानंतर सुपर ७ आणि बाद फेरीचे सामने होतील.

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