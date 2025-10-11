IND vs WI 2nd Test: कॅप्टन शुभमन गिलचं खणखणीत शतक; रोहित शर्माला मागे टाकून धोनी-गांगुलीच्या विक्रमाशी बरोबरी

भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीत भारतीय फलंदाजांचे वर्चस्व दिसून येत आहे. यशस्वी जैस्वालने पहिल्या दिवशी पावणे दोनशे धावा ठोकल्या, तर शुभमन गिलने दुसऱ्या दिवशी शतक झळकावले. गिलने कर्णधार म्हणून पाचवे शतक झळकावून एमएस धोनी आणि सौरव गांगुलीची बरोबरी केली. .भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेत भारतीय फलंदाजांचे वर्चस्व दिसून येत आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीही भारतीय फलंदाजांनी पहिल्या दोन दिवसातच सामन्यात दमदार कामगिरी केली. यशस्वी जैस्वालने पहिल्या दिवशी पावणेदोनशे धावा ठोकल्या होत्या, त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने दुसऱ्या दिवशी शतकाला गवसणी घातली. गिल कसोटीत सध्या चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. त्याने पहिल्या सामन्यातही अर्धशतक केले होते. त्यानंतर आता त्याने दुसऱ्या सामन्यातही शतक झळकावले आहे..Rohit Sharma: ४५ चं युग संपलं अन् ७७ ची सुरुवात! रोहितची १३ वर्षांपूर्वीची पोस्ट व्हायरल; Shubman Gill च्या नेतृत्वाशी थेट संबंध.या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पहिल्याच दिवशी यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल यांनी सलामीला ५८ धावांची भागीदारी केली. केएल राहुल ३८ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर जैस्वाल आणि साई सुदर्शन यांनी बराच वेळ वेस्ट इंडिजला विकेट मिळू दिली नाही. यादरम्यान, जैस्वालने त्याचे शतकही पूर्ण केले. या दोघांमध्ये १९३ धावांची भागीदारी झाली. साई सुदर्शन १६५ चेंडूत ८७ धावांवर बाद झाला. पण नंतर शुभमन गिलने जैस्वालला साथ दिली होती. या दोघांनी पहिल्या दिवसाच्या अखेरपर्यंत फलंदाजी केली..दुसऱ्या दिवशी जैस्वाल १७५ धावांवर धावबाद झाला. पण गिलने आधी नितीश कुमार रेड्डीला साथीला घेतले. या दोघांनीही ९१ धावांची भागादारी करत पहिले सत्र जवळपास खेळू काढले. पण नितीश अर्धशतकाच्या जवळ असताना ४३ धावांवर बाद झाला. पण तोपर्यंत गिलने ९५ चेंडूत अर्धशतक केले होते. त्याला नंतर साथ देण्यासाठी ध्रुव जुरेल आला. या दोघांच्या भागीदारीदरम्यान गिलने त्याचे १० वे कसोटी शतक पूर्ण केले. त्याने १७७ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. हे त्याचे कसोटीतील कर्णधार म्हणून पाचवे शतक आहे. त्यामुळे त्याने कसोटीत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या भारतीय कर्णधारांमध्ये पाचवा क्रमांक मिळवताना एमएस धोनी आणि सौरव गांगुलीची बरोबरी केली आहे. तसेच रोहित शर्माला मागे टाकले आहे..कसोटीत सर्वाधिक शतके करणारे भारतीय कर्णधार२० शतके - विराट कोहली (६८ सामने)११ शतके - सुनील गावसकर (४७ सामने)९ शतके - मोहम्मद अझरुद्दिन (४७ सामने)७ शतके - सचिन तेंडुलकर (२५ सामने)५ शतके - एमएस धोनी (६० सामने)५ शतके - सौरव गांगुली (४९ सामने)५ शतके - मन्सुर अली खान पतौडी (४० सामने)५ शतके - शुभमन गिल (७ सामने)४ शतके - राहुल द्रविड (२५ सामने)४ शतके - रोहित शर्मा (२४ सामने).IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलच्या कॅप्टन्सीमध्ये असं काय पाहिलंस? गौतम गंभीर मनापासून व्यक्त झाला; म्हणाला, त्याच्यासाठी सर्व टीका अंगावर घेईन....तिसराच भारतीय कर्णधारयाशिवाय वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू असलेली ही मालिका गिलची कर्णधार म्हणून मायदेशातील पहिलीच मालिका आहे. अशात मायदेशात कर्णधार म्हणून पहिल्या दोन कसोटी डावात ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक धावांची खेळी करणारा तो तिसराच भारतीय कर्णधार ठरला आहे. त्याच्यापूर्वी विजय हजारे आण सुनील गावसकर यांनी असा कारनामा केला होता. विजय हजारे यांनी इंग्लंडविरुद्ध १९५१ साली मायदेशात पहिल्यांदा नेतृत्व करताना पहिल्या दोन डावात नाबाद १६४ आणि १५५ धावांची खेळी केली होती. गावसकरांनी वेस्ट इंडिजविरुद्ध १९७८ मध्ये मायदेशात पहिल्यांदा कसोटीत कर्णधारपद सांभाळताना पहिल्या दोन डावात २०५ आणि ७३ धावांच्या खेळी केल्या होत्या.दरम्यान, जुरेल आणि गिल यांच्यातही अर्धशतकी भागीदारी झाली असून भारताच्या पावणे पाचशे धावा पूर्ण झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.