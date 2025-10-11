Cricket

IND vs WI 2nd Test: कॅप्टन शुभमन गिलचं खणखणीत शतक; रोहित शर्माला मागे टाकून धोनी-गांगुलीच्या विक्रमाशी बरोबरी

India Captain Shubman Gill Century Against West Indies: वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत शुभमन गिलने शतक झळकावलं आहे. त्याने हे शतक करत रोहित शर्माला मागे टाकले असून एमएस धोनी आणि सौरव गांगुलीची बरोबरी केली आहे.
  • भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीत भारतीय फलंदाजांचे वर्चस्व दिसून येत आहे.

  • यशस्वी जैस्वालने पहिल्या दिवशी पावणे दोनशे धावा ठोकल्या, तर शुभमन गिलने दुसऱ्या दिवशी शतक झळकावले.

  • गिलने कर्णधार म्हणून पाचवे शतक झळकावून एमएस धोनी आणि सौरव गांगुलीची बरोबरी केली.

