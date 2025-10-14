'Rohit Sharma, विराट कोहली मागील १०-१५ वर्ष खेळत आहेत, आता...'; शुभमन गिल हे असं का म्हणाला? गंभीरच्या विधानानंतर भाई सुटला...

Shubman Gill statement on Rohit Sharma and Virat Kohli experience: शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने सलग दोन विजय मिळवून वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका २-० अशी जिंकली. आता वन डे संघाचा नवनियुक्त कर्णधार शुभमन ऑस्ट्रेलिया दौरा गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याच्या नेतृत्वाखालील भारताची ही पहिलीच वन डे मालिका आहे आणि रोहित शर्मा व विराट कोहली हे अनुभवी खेळाडू या संघाचा भाग आहेत. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कपची तयारी, म्हणून या बदलांकडे व मालिकेकडे पाहिले जात आहे. अशात शुभमनने दोन अनुभवी खेळाडूंबद्दल मोठं विधान केलं आहे..भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात १९ ऑक्टोबरपासून तीन वन डे सामन्यांची मालिका होणार आहे. शुभमन हा वन डे संघाचा नवा कर्णधार म्हणून ऑस्ट्रेलिया दाखल होणार आहे. तेच, रोहित व विराट या सीनियर्ससाठी ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत-वेस्ट इंडिज मालिकेनंतर शुभमनने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर रोहित व विराट यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षांवर भाष्य केले. आयपीएलनंतर हे दोन्ही खेळाडू प्रथमच क्रिकेटच्या मैदानावर उतरणार आहेत. .गौतम गंभीरचे Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्या भविष्याबाबत मोठं विधान! मोजक्या शब्दात बरंच काही बोलून गेला, चाहत्यांची वाढली चिंता .शुभमनच्या मते या दोन्ही खेळाडूंचा अनुभव ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर संघाच्या कामी येणार आहे. प्रत्येक कर्णधाराला किंवा संघाला असे खेळाडू आपल्या संघात हवे असतात आणि त्यांच्याकडून संस्मरणीय खेळी पाहायची असते, असेही शुभमन म्हणाला. त्याने म्हटले की, ते भारतासाठी १०-१५ वर्ष खेळत आहेत आणि त्यांनी देशासाठी अनेक सामने जिंकले आहेत. त्यांच्या संघात असण्याने प्रत्येक कर्णधाराला हवा असलेला अनुभव संघात येतो. त्यांनी मैदानावर उतरून त्यांची जादू दाखवून द्यावी, अशी आमची इच्छा आहे. .शुभमनची २४ मे २०२५ रोजी भारताच्या कसोटी कर्णधारपदी नियुक्ती झाली आणि मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) त्याने भारताच्या कर्णधार म्हणून त्याची पहिली कसोटी मालिका जिंकली. ऑस्ट्रेलियातील आगामी मालिकेबद्दल त्याला विचारण्यात आले, तेव्हा तो म्हणाला,"आम्ही गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सर्वोत्तम वन डे क्रिकेट खेळत आहोत आणि आमच्यात काहीही बदल झालेला नाही. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियात खेळण्यास खूप उत्सुक आहे." .Gautam Gambhir Angry: तुम्हाला लाजा कशा वाटत नाहीत, २३ वर्षाच्या पोराला...! गंभीर भडकला; म्हणाला, त्याचा बाप माजी चेअरमन नाही, म्हणून....विंडीजविरुद्धच्या मालिका विजयानंतर शुभमन म्हणाला, "निश्चितच, खूप आनंददायी भावना. मला वाटते की आम्ही दोन्ही सामन्यांमध्ये सर्व विभागांमध्ये ज्या पद्धतीने खेळलो ते कौतुकास्पद होते. फलंदाजीत मी खरोखरच माझा वेळ एन्जॉय करत आहे आणि अपेक्षा, दबाव या सर्व गोष्टींबद्दल जास्त विचार करत नाही. मला फक्त तिथे जाऊन क्रिकेटचा आनंद घ्यायचा आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.