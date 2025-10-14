Cricket

'Rohit Sharma, विराट कोहली मागील १०-१५ वर्ष खेळत आहेत, आता...'; शुभमन गिल हे असं का म्हणाला? गंभीरच्या विधानानंतर भाई सुटला...

Shubman Gill on Rohit and Kohli Amid Gambhir’s Comments: भारतीय संघ आता ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे आणि रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
Shubman Gill praises Rohit Sharma and Virat Kohli for their experience and key contributions to Team India.

Swadesh Ghanekar
Shubman Gill statement on Rohit Sharma and Virat Kohli experience: शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने सलग दोन विजय मिळवून वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका २-० अशी जिंकली. आता वन डे संघाचा नवनियुक्त कर्णधार शुभमन ऑस्ट्रेलिया दौरा गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याच्या नेतृत्वाखालील भारताची ही पहिलीच वन डे मालिका आहे आणि रोहित शर्मा व विराट कोहली हे अनुभवी खेळाडू या संघाचा भाग आहेत. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कपची तयारी, म्हणून या बदलांकडे व मालिकेकडे पाहिले जात आहे. अशात शुभमनने दोन अनुभवी खेळाडूंबद्दल मोठं विधान केलं आहे.

