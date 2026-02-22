Women's Asia Cup Rising Stars : भारतीय महिलांनी जिंकला आशिया चषक; महाराष्ट्राची पोरगी चमकली, बांगलादेशला मात दिली

Tejal Hasabnis half century in Asia Cup final: भारतीय महिला संघाने Women's Asia Cup Rising Stars स्पर्धेच्या फायनलमध्ये बांगलादेशला पराभूत करून जेतेपदाची माळ गळ्यात पाडून घेतली. तेजल हसबनिसच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारतीय महिला संघाने बाजी मारली. प्रेमा रावतनेही गोलंदाजीत आपली छाप सोडली. .भारतीय महिला संघाला चांगली सुरुवात करता आली नाही. ४ फलंदाज ४४ धावांत तंबूत परतल्यानंतर तेजल व कर्णधार राधा यादव ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. राधा व तेजल यांनी ६९ धावा जोडल्या. फाहिमा खातूनने ही जोडी तोडली. राधा ३६ धावांवर माघारी परतली. या विकेटनंतर टीम इंडियाची पडझड पुन्हा सुरू झाली. फातिमाने आणखी दोन विकेट्स घेतल्या. तेजल दुसऱ्या बाजूने किल्ला लढवत राहिली आणि तिने ३४ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांच्या मदतीने नाबाद ५१ धावांची खेळी केली. भारताला ७ बाद १३४ धावा केल्या. फहिमाने ४ विकेट्स घेतल्या..IND vs SA, Playing XI: भारतीय संघ एका बदलासह दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करणार? बघा कोणाचा पत्ता कट होणार; अभिषेक शर्मा कायम....लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या बांगलादेशला भारतीय गोलंदाजांनी धक्के दिले. प्रेमा रावतने आघाडीच्या पाचपैकी ३ खेळाडूंना बाद करून बांगलादेशची अवस्था ५ बाद ६३ अशी केली. शमिमा सुलताना ( २०) व सर्मिन सुलताना ( १८) यांनी संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला. राधा यादव व सैमा ठाकोर यांनी आघाडीच्या फळीला धक्का दिला. त्यानंतर मिन्नू मणी व सोनिया मेंढिया यांनी विकेट सत्र सुरू ठेवले. .बांगलादेशचा संपूर्ण संघ १९.१ षटकांत ८८ धावांत तंबूत परतला. प्रेमाने तीन, तर तनुजा कनवर व सोनिया मेंढीया यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.