Women's Asia Cup Rising Stars : भारतीय महिलांनी जिंकला आशिया चषक; महाराष्ट्राची पोरगी चमकली, बांगलादेशला मात दिली

India Women win Womens Asia Cup Rising Stars final: भारतीय महिला संघाने Women's Asia Cup Rising Stars स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात बांगलादेश संघावर मात करत जेतेपद पटकावले. या विजयात महाराष्ट्राची तेजल हसबनिस हिने चमकदार अर्धशतक झळकावत संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
