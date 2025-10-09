Cricket

INDW vs SAW: भारताची 'संकटमोचक' ऋचा घोषचं शतक ६ धावांनी हुकलं, पण नावावर झाले ३ मोठे विक्रम

Richa Ghosh 3 Big Records: वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये ऋचा घोषने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात ९४ धावांची झुंजार खेळी करत भारताला संकटातून बाहेर काढले. या खेळीदरम्यान तिने मोठ्या विक्रमांना गवसणी घातली.
Richa Ghosh | India vs South Africa | Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
  • महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतासाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ९४ धावांची खेळी केली.

  • ऋचाने ही खेळी करताना ३ मोठे विक्रम केले.

  • तिच्या या खेळीमुळे दक्षिण आफ्रिकेसमोर भारताला २५२ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले.

