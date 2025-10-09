INDW vs SAW: भारताची 'संकटमोचक' ऋचा घोषचं शतक ६ धावांनी हुकलं, पण नावावर झाले ३ मोठे विक्रम

महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतासाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ९४ धावांची खेळी केली. ऋचाने ही खेळी करताना ३ मोठे विक्रम केले. तिच्या या खेळीमुळे दक्षिण आफ्रिकेसमोर भारताला २५२ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले. .गुरुवारी भारतीय महिला संघाच्या मदतीला ऋचा घोष धावली. महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी विशाखापट्टणमला भारतीय संघाचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामना सुरू आहे. या सामन्यात ऋचा घोषने झुंजार खेळी करताना भारताला अडिचशे धावांचा टप्पा पार करून दिला. भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर २५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान, ऋचाने तिच्या खेळी दरम्यान काही मोठ्या विक्रमांना गवसणी घातली आहे..INDW vs SAW: ऋचा घोष लढली, पण शतक हुकलं! १०२/६ वरून भारताच्या २५० धावा पार; दक्षिण आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य.या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरुवातीला संघर्ष केला. स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावलने सलामीला ५५ धावांची भागीदारी केली. पण स्मृती २३ धावांवर बाद झाली. त्यानंतर मात्र भारताची वरची आणि मधली फळी कोलमडली. भारताने १०२ धावांवरच ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यामुळे भारतीय संघ दीडशे धावांपर्यंतही पोहोचेल की नाही, अशी शंका उपस्थित झाली होती. .मात्र,ऋचा घोषने आधी अमनजोत कौरला मदतीला घेत ७ व्या विकेटसाठी ५१ धावांची भागीदारी केली. अमनजोत १३ धावांवर बाद झाल्यानंतर ऋचाला स्नेह राणाने साथ दिली. ८ व्या विकेटसाठी त्या दोघींनी ८८ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान ऋचाने अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतर ऋचाने आक्रमक खेळ केला. स्नेह राणा ३३ धावांवर बाद झाली. त्यानंतर शेवटच्या षटकात ऋचाही बाद झाली. तिने ७७ चेंडूत ११ चौकार आणि ४ षटकारांसह ९४ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने ४९.५ षटकात सर्वबाद २५१ धावा केल्या..ऋचा घोषचे विक्रमऋचा घोषने तिच्या खेळीदरम्यान वनडेमध्ये १००० धावाही पूर्ण केल्या. तिने १०१० वा चेंडू खेळताना १००० वी धाव पूर्ण केली. त्यामुळे ती आता सर्वात कमी चेंडूत वनडेत १००० धावा करणारी तिसऱ्या क्रमांकाची महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. तिच्यावर केवळ ऍश्ले गार्डनर आणि नतालिया सायव्हर-ब्रंट आहेत. गार्डनरने ९१७ चेंडूत १००० वनडे धावा केल्या होत्या. तसेच ९४३ चेंडूत नतालिया सायव्हर-ब्रंटने १००० वनडे धावा पूर्ण केल्या होत्या.याशिवाय महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये ८ व्या किंवा त्याखालील क्रमांकावर खेळताना सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये ऋचा अव्वल क्रमांकावर आली आहे. तिने पुजा वस्त्राकरच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. तिने २०२२ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध ६७ धावांची खेळी केली होती. याशिवाय महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये ती सर्वोच्च धावांची खेळी करणारी भारतीय महिला यष्टिरक्षकही ठरली आहे..INDW vs SAW: स्मृती मानधनाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! २३ धावांवर आऊट झाली, पण २८ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडत घडवलाय नवा इतिहास.महिला वनडेमध्ये सर्वात कमी चेंडूत १००० धावा करणाऱ्या फलंदाज९१७ चेंडू - ऍश्ले गार्डनर९४३ चेंडू - नतालिया सायव्हर-ब्रंट१०१० चेंडू - ऋचा घोष१०११ चेंडू - मेग लॅनिंग१०२२ चेंडू - एलिसा हेलीमहिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये ८ किंवा त्याखालील क्रमांकावर सर्वोच्च धावा९४ धावा - ऋचा घोष (भारत विरुद्ध द. आफ्रिका, २०२५)६७ धावा - पुजा वस्त्राकर (भारत विरुद्ध पाकिस्तान, २०२२)५७ धावा - अमनजोत कौर (भारत विरुद्ध श्रीलंका, २०२५)नाबाद ५१ धावा - एलना किंग (ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान, २०२५)महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणारे यष्टीरक्षक९४ धावा - ऋचा घोष (भारत विरुद्ध द. आफ्रिका, २०२५)८८ धावा - फौझी खलीली (भारत विरुद्ध इंग्लंड, १९८२)नाबाद ८४ धावा - अंजू जैन (भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज, १९९३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.