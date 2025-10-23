Cricket

World Cup 2025: भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये! न्यूझीलंडचे पराभवासह आव्हान संपलं; स्मृती मानधना-प्रतिका रावल विजयाच्या नायिका

India Secures Women’s World Cup 2025 Semifinal Spot: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने न्यूझीलंडला गुरुवारी पराभूत केले. या विजयासह भारतीय संघाने सेमीफायनलचं शेवटचं तिकीट पक्कं केलं आहे.
Team India | Women's World Cup 2025

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने न्यूझीलंडला ५३ धावांनी पराभूत केले.

  • या विजयासह भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे.

  • मात्र न्यूझीलंडचे या स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले आहे.

