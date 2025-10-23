World Cup 2025: भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये! न्यूझीलंडचे पराभवासह आव्हान संपलं; स्मृती मानधना-प्रतिका रावल विजयाच्या नायिका

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने न्यूझीलंडला ५३ धावांनी पराभूत केले. या विजयासह भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. मात्र न्यूझीलंडचे या स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले आहे..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियममध्ये झालेल्या सामन्यात भारतीय संघाने न्यूझीलंडला ५३ धावांनी पराभूत केले. या विजयासह भारतीय संघाने उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के केले आहे. उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा भारतीय संघ चौथा आणि अखेरचा संघ ठरला. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका संघांनी उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. मात्र न्यूझीलंडचे आव्हान या पराभवासह संपुष्टात आले. भारतीय संघाने सलग तीन पराभवानंतर अखेर या स्पर्धेतील तिसरा विजय मिळवला, त्यामुळे त्यांचे ६ गुण झाले आहेत..INDW vs NZW: स्मृती मानधनापाठोपाठ प्रतिका रावलचंही न्यूझीलंडविरुद्ध खणखणीत शतक! वर्ल्ड रेकॉर्ड्ससह रचली ८ मोठे विक्रम.या सामन्यात भारतीय संघाने ४९ षटकात ३४० धावा केल्या होत्या, पण पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडसमोर डकवर्थ लुईस नियमानुसार ४४ षटकात ३२५ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडला ४४ षटकात ८ बाद २७१ धावा करता आल्या. भारतीय गोलंदाजांकडून सांघिक कामगिरी झाली. या सामन्यातील भारताच्या विजयाच्या नायिका शतकी खेळी करणाऱ्या स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल ठरल्या..न्यूझीलंडकडून सुझी बेट्स आणि जॉर्जिओ प्लिमर यांनी डावाची सुरुवात केली होती. पण दुसऱ्याच षटकात अनुभवी बेट्सला क्रांती गौडने १ धावेवर माघारी धाडले. पण नंतर प्लिमर आणि एमेलिया केर यांनी अर्धशतकी भागीदारी करत डाव सावरला होता.पण ही भागीदारी १० व्या षटकात प्लिमरला रेणुका सिंगने ३० धावांवर बाद करत तोडली. पाठोपाठ फॉर्ममध्ये असणारी न्यूझीलंडची कर्णधार सोफी डिव्हाईननेही ६ धावांवर रेणुका सिंगविरुद्धच त्रिफळाचीत झाली.पण पुन्हा एमेलिया केरने ब्रुक हॉलिडेसोबत अर्धशतकी भागीदारी केली. मात्र एमेलिया केर अर्धशतकाच्या जवळ असताना स्नेह राणाने तिला स्मृती मानधनाच्या हातून ४५ धावांवर झेलबाद केले. तरी मॅडी ग्रीन हॉलिडेला साथ देण्याचा प्रयत्न करत होती, पण तिचा अडथळा प्रतिका रावलने दूर केला. ग्रीन १८ धावा करून क्रांती गौडकडे झेल देत बाद झाली. .परंतु, ब्रुक हॉलिडे एका बाजूने किल्ला लढवत होती, तिने अर्धशतकही केले. तिला इझाबेल गेझची साथ मिळाली. दोघींनी ७२ धावांची भागीदारी करत न्यूझीलंडच्या आशा जिवंत ठेवल्या होत्या. परंतु, ही जोडी ३९ व्या षटकात श्री चरणीने तोडली. तिने हॉलिडेचा मोठा अडथळा दूर केला. हॉलिडेने ८४ चेंडूत ९ चौकार आणि १ षटकारासह ८१ धावांची खेळी केली. पण तरी इझाबेल आक्रमक खेळत होतीतिने जेस केरसोबत ४० धावांची भागीदारीही केली. यादरम्यान अर्धशतकही पूर्ण केलं. पण ४३ व्या षटकार जेस केर १८ धावांवर आणि डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर रोझमेरी मेअरही १ धावेवर बाद झाली. इझाबेल गेज ५१ चेंडूत १० चौकारांसह नाबाद ६५ धावा केल्या.भारताकडून रेणुका सिंग आणि क्रांती गौड यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच स्नेह राणा, श्री चरणी, दीप्ती शर्मा आणि प्रतिका रावल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..INDW vs NZW: भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कपमध्ये इतिहास रचला, न्यूझीलंडसमोर ठेवले 'इतक्या' धावांचे लक्ष्य.तत्पुर्वी, भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना ४९ षटकात ३ बाद ३४० धावा केल्या होत्या. भारताकडून प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधना यांनी २१२ धावांची सलामीला भागीदारी केली. या दोघींनी शतकंही साजरी केली. प्रतिका रावलने १३४ चेंडूत १३ चौकार आणि २ षटकारांसह १२२ धावांची खेळी केली. तसेच स्मृती मानधनाने ९५ चेंडूत १० चौकार आणि ४ षटकारांसह १०९ धावांची खेळी केली. जेमिमाह रोड्रिग्सने ५५ चेंडूत ११ चौकारांसह नाबाद ७६ धावा केल्या.न्यूझीलंडकडून एमेलिया केर, सुझी बेट्स आणि रोझमेरी मेअर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.