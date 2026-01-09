IND vs NZ ODI 2026 full schedule live streaming in India : न्यूझीलंड संघ ३ सामन्यांच्या वन डे मालिकेसाठी भारत दौऱ्यावर आला आहे. दोन्ही संघांमधील वन डे मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे आणि पहिला सामना वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतीय क्रिकेटमधील दोन सर्वात मोठे सुपरस्टार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या मालिकेतून पुन्हा निळ्या जर्सीत दिसणार आहेत. रोहित आणि विराटने कसोटी तसेच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांमधून निवृत्ती घेतली आहे. .दोघेही फक्त वन डे सामने खेळत आणि २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकणे, हे दोघांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी ते कसून मेहनतही घेत आहे. बडोदा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर हा पहिला पुरुष आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. २०२४ मध्ये, भारत आणि वेस्ट इंडिजच्या महिला संघांमध्ये येथे एक सामना खेळवण्यात आला होता. हे मैदान २०० कोटी रुपये खर्चून नव्याने बांधण्यात आले आहे..IPL ची कॉपी करायला गेले अन् पाकडे तोंडावर आपटले; कवडी भावात विकली गेली PSL मधील हैदराबाद फ्रँचायझी, रिषभ-श्रेयस मिळून एवढे कमावतात... .भारतीय वन डे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल मानेच्या दुखापतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेला मुकला होता. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान उपकर्णधार श्रेयस अय्यरला दुखापत झाली. आता हे दोन्ही खेळाडू न्यूझीलंडविरुद्ध मैदानावर दिसतील. अय्यरने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईसाठी दोन सामने खेळले आहेत आणि अर्धशतकासह आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. तो चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसतोय..लाईव्ह सामने कधी आणि कुठे पाहायचे?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील वन डे मालिकेतील पहिला सामना रविवार, ११ जानेवारी रोजी खेळला जाईल. सामना दुपारी १:३० वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरू होईल. नाणेफेक दुपारी १ वाजता होईल. या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर व JioHotstar वर पाहता येईल..बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा हट्ट अन् भिकेला लागले खेळाडू... BCCI शी पंगा घेणं पडलं महागात, याला म्हणतात 'तोंड दाबून बुक्क्याचा मार'....दोन्ही संघ पुढीलप्रमाणे आहेतभारत: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उप-कर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसीद कृष्णा, कुलदीप यादव, रिषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जडेजा.न्यूझीलंड: मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे, जॅक फॉल्क्स, मिच हे, काइल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनोक्स, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मायकेल रे, विल यंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.