Cricket

IND vs NZ ODI : रो-को पुन्हा अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसणार; भारतीय संघ वाचा कधी, कुठे खेळणार; Live Telecast डिटेल्स

India vs New Zealand ODI Series 2026: अनेक दिवसांनंतर कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली पुन्हा एकदा वन डे क्रिकेटमध्ये अ‍ॅक्शनमोडमध्ये दिसणार आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धची ही वनडे मालिका भारतीय संघासाठी महत्त्वाची ठरणार असून आगामी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या दृष्टीनेही ती निर्णायक मानली जाते.
India vs New Zealand ODI Series 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND vs NZ ODI 2026 full schedule live streaming in India : न्यूझीलंड संघ ३ सामन्यांच्या वन डे मालिकेसाठी भारत दौऱ्यावर आला आहे. दोन्ही संघांमधील वन डे मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे आणि पहिला सामना वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतीय क्रिकेटमधील दोन सर्वात मोठे सुपरस्टार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या मालिकेतून पुन्हा निळ्या जर्सीत दिसणार आहेत. रोहित आणि विराटने कसोटी तसेच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांमधून निवृत्ती घेतली आहे.

Rohit Sharma
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
shreyas iyer
cricket news today
Shubman Gill

