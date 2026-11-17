Gurnoor Brar Reprimanded by ICC for Breaching Code of Conduct in 4th ODI: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर भारतीय वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार चर्चेत आला आहे. सामन्यादरम्यान केलेल्या आक्रमक जल्लोषामुळे आयसीसीने त्याच्यावर कारवाई केली आहे. आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी ब्रारला अधिकृत ताकीद देण्यात आली असून, त्याच्या खात्यात एक डिमेरिट गुणही जोडण्यात आला आहे..माउंट मौनगानुई येथे झालेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतावर २४४ धावांनी मोठा विजय मिळवला. या सामन्यातील १२व्या षटकाच्या अखेरीस न्यूझीलंडचा फलंदाज टिम सेफर्ट बाद झाला. त्याची विकेट मिळवल्यानंतर ब्रारने आक्रमक पद्धतीने जल्लोष केला. त्याची ही कृती फलंदाजाला डिवचणारी आणि त्याच्याकडून आक्रमक प्रतिक्रिया येण्यास कारणीभूत ठरू शकणारी असल्याचे आयसीसीने म्हटले आहे..ब्रारने आयसीसीच्या खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सपोर्ट स्टाफसाठी असलेल्या आचारसंहितेतील कलम २.५ चे उल्लंघन केले. या नियमानुसार, फलंदाज बाद झाल्यानंतर त्याला चिथावणी देणारे शब्द, कृती किंवा हावभाव करणे चुकीचे मानले जाते..या प्रकरणात ब्रारने आपली चूक मान्य केली आहे. तसेच सामनाधिकारी रंजन मदुगले यांनी सुचवलेली शिक्षा स्वीकारली. त्यामुळे या प्रकरणात स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची गरज पडली नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या २४ महिन्यांतील ब्रारचा हा दुसरा नियमभंग आहे. .MS Dhoni Retire: महेंद्रसिंग धोनीने त्याचा निवृत्तीचा निर्णय CSK ला केव्हा आणि कसा कळवला? म्हणाला, माझं नाव त्यात लिहा... .त्यामुळे त्याच्या खात्यातील डिमेरिट गुणांची संख्या आता दोन झाली आहे. आयसीसीच्या नियमानुसार, लेव्हल-१ च्या उल्लंघनासाठी अधिकृत ताकीद, खेळाडूच्या सामन्याच्या मानधनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत दंड आणि एक किंवा दोन डिमेरिट गुण अशी शिक्षा होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.