India vs New Zealand 3rd ODI team news and predicted XI: भारतीय संघाने दोन वन डे सामने जिंकून न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता तिसरा सामना मंगळवारी हॅमिल्टन येथे होणार आहे. तिसरा सामना जिंकून मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेण्याचे भारताचे ध्येय आहे. शुभमन गिल कसोटी मालिकेच्या तयारीला जाणार असल्याने शेवटच्या दोन वन डेत श्रेयस अय्यर टीम इंडिायचे नेतृत्व करणार आहे. वन डे मालिकेतील काही खेळाडू कसोटी संघाचा भाग असल्याने तेही गिलसोबत जातील. पण, त्यापूर्वी त्यांना खेळण्याची संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे..ब्लॅक कॅप्सविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यासाठी अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये बदल होण्याची शक्यता फारशी नाही, परंतु भारतीय संघ व्यवस्थापन पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये खेळलेल्या चार वेगवान गोलंदाजांपैकी एकाला विश्रांती देऊन मोहम्मद सिराजचा अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये समावेश करण्याचा विचार करू शकते. भारताच्या वन डे संघात सिराज हा सर्वात अनुभवी वेगवान गोलंदाज आहे, पण ऑकलंडमधील ईडन पार्क आणि वेलिंग्टनमधील हेन्री स्टेडियमवर झालेल्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये तो राखीव खेळाडू म्हणून बाकावरच बसून होता..IND vs NZ Test Series : गौतम गंभीरचा मास्टर प्लान! वन डे गाजवणाऱ्या ३ खेळाडूंना कसोटी संघासोबत थांबण्यास सांगितले; नेमकं काय शिजतंय?.शनिवारी न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात, अर्शदीप सिंगने भारताच्या वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व केले, परंतु त्याला एकही बळी घेता आला नाही. त्याच्या जागी सिराजला संधी मिळू शकते. पहिल्या वन डेत अर्शदीपने न्यूझीलंडच्या चार फलंदाजांना बाद केले होते, पण त्याने आपल्या १० षटकांत ७० धावा देखील दिल्या होत्या. सिराज व्यतिरिक्त कुलदीप यादवलाही संधी मिळू शकते. न्यूझीलंडविरुद्धच्या सर्व फॉरमॅटमधील १२ सामन्यांसाठी कुलदीपची निवड झाली होती, पण त्याला सात सामन्यांमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नाही..IND U19 vs PAK U19 : भारताला हरवल्यानंतर पाकड्यांचं 'सैराट' सेलिब्रेशन; Hamza Zahoor ने खिशातून काढलेल्या चिठ्ठीत नेमकं काय लिहलं होतं? Inshaallah...Video.India’s likely playing XI for 3rd ODI against New Zealand: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.