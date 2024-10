क्रिकेट

IND vs NZ Test: ४३३१ दिवस, १२ वर्षे अन् १८ मालिका... अखेर टीम इंडिया मायदेशात हरले! एकदा आकडेवारी पाहाच

New Zealand Win Their First Ever Test Series in India: भारतीय संघावर तब्बल ४३३१ दिवसांंनी मायदेशात कसोटी मालिका पराभूत होण्याची नामुष्की ओढावली आहे.