India's squad for the Asian Games 2026 : वर्ल्ड कप जिंकण्याची संधी गेली, आता आशियाई सुवर्णपदकासाठी तयारी; भारतीय संघाची घोषणा

India Women's squad for the 2026 Asian Games announced : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय महिला संघाचे आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात आले. हरमनप्रीत कौरच्या संघाला करो वा मरो सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून हार पत्करावी लागली आणि उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचे स्वप्न भंगले. या निराशाजनक निकालानंतर भारतीय महिला संघ हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली आशियाई स्पर्धेत सुवर्णपदक कायम राखण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये जपानमधील ऐची-नागोया येथे होणाऱ्या २०२६ आशियाई स्पर्धेसाठी महिला निवड समितीने भारतीय क्रिकेट संघाची निवड केली आहे..चीनमधील हांगझू येथे झालेल्या मागील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांनी सुवर्णपदक जिंकले होते आणि त्यामुळेच भारतीय महिला संघ गतविजेता म्हणून या स्पर्धेत उतरेल. १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत क्रिकेट स्पर्धा पार पडणार आहे. महिला गटात ८, तर पुरुष गटांत १० संघांचा समावेश असणार आहे. ही स्पर्धा ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये पार पडणार आहे आणि ८ संघांची दोन गटांत विभागणी करण्यात येणार आहे..धक्कादायक! आचाऱ्याला मारहाण अन् शिविगाळ; प्रीती झिंटाच्या 'आवडत्या' खेळाडूविरोधात FIR, नेमकं काय घडलं?.भारतीय संघासह आशियाई स्पर्धेसाठी यजमान जपान, बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, मलेशिया व थायलंड यांनी आपली पात्रता निश्चित केली आहे. आयसीसी ट्वेंटी-२० क्रमवारीनुसार संघांना नामांकन दिले जाईल आणि त्यानंतर त्यांची विभागणी होईल. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अपयशानंतर हरमप्रीतच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. पण, बीसीसीआयने या अनुभवी खेळाडूवर विश्वास दाखवला आहे. या संघात श्रेयंका पाटीलचाही समावेश केला गेला आहे, परंतु तिच्या तंदुरुस्तीवर तिचा सहभाग अवलंबून असेल. श्रेयंकाला दुखापतीमुळे वर्ल्ड कप स्पर्धा अर्ध्यावर सोडावी लागली होती..T20 World Cup Semi Final: भारताचे स्वप्न तुटले! ऑस्ट्रेलियाने आफ्रिकेला उपांत्य फेरीत पोहोचवले; आता कोण कोणाला कुठे भिडणार? .India's squad for the 2026 Asian Games: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष, जी. कमलिनी, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, अरुंद्धती रेड्डी, श्रेयांका पाटील *, राधा यादव, नंदनी शर्मा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.