Cricket

India's squad for the Asian Games 2026 : वर्ल्ड कप जिंकण्याची संधी गेली, आता आशियाई सुवर्णपदकासाठी तयारी; भारतीय संघाची घोषणा

India Women's squad for Asian Games 2026 announced: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) सप्टेंबरमध्ये जपानमधील आयची-नागोया येथे होणाऱ्या 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे.
India Women's squad for Asian Games 2026 announced

India Women's squad for Asian Games 2026 announced

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Women's squad for the 2026 Asian Games announced : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय महिला संघाचे आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात आले. हरमनप्रीत कौरच्या संघाला करो वा मरो सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून हार पत्करावी लागली आणि उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचे स्वप्न भंगले. या निराशाजनक निकालानंतर भारतीय महिला संघ हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली आशियाई स्पर्धेत सुवर्णपदक कायम राखण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये जपानमधील ऐची-नागोया येथे होणाऱ्या २०२६ आशियाई स्पर्धेसाठी महिला निवड समितीने भारतीय क्रिकेट संघाची निवड केली आहे.

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