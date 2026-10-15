IND vs NZ ODI Squad: शुभमन, गौतम, प्रग्यान यांच्यात हैदराबादमध्ये मिटींग; वन डे संघाच्या घोषणेची वेळ ठरली; मोहम्मद शमीबाबत...

India vs New Zealand ODI squad announcement latest news: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या वन डे मालिकेला ४ नोव्हेंबरपासून सुरूवात होणार आहे आणि अजूनही टीम इंडियाची घोषणा झालेली नाही. अजित आगरकर याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवड समितीच्या प्रमुखपदी कोण, हाही प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. बीसीसीआयने त्यासाठी अर्ज मागवले आहेत आणि तोपर्यंत निवड समिती सदस्य प्रग्यान ओझा हा अंतरिम प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडतोय. भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातली वन डे मालिका संपण्याची निवड समिती वाट पाहत होती आणि ती मालिका संपूनही बरेच दिवस उलटले. तरीही न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी वन डे संघ अद्याप जाहीर झालेला नाही. हाती आलेल्या वृत्तानुसार येत्या २-३ दिवसांत वन डे संघ जाहीर होणार आहे. पण, यात कुणाला संधी मिळेल, याचा अंदाज बांधणे अवघड झाले आहे..पाच वन डे सामन्यांच्या मालिकेसाठीचा संघ २-३ दिवसात जाहीर होईल, अशी माहिती बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी दिली आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी प्रग्यान ओझाने वन डे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांची हैरदाबाद येथे बुधवारी भेट घेतली आणि चर्चा केली. वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा आणि हर्षित राणा २४ किंवा २६ ऑक्टोबर रोजी बंगळूरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये 'रिटर्न टू प्ले' चाचणी देतील, त्यानंतर निवड समिती १९ नोव्हेंबरपासून वेलिंग्टनमध्ये सुरू होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे..IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्याची Exit निश्चित, कोण होणार Mumbai Indians चा नवा कर्णधार? संघ व्यवस्थापनात फूट? एक टीम रोहितच्या बाजूने, तर दुसरी...\t.या दौऱ्यासाठी नवीन खेळाडूंमध्ये मुंबईचा वेगवान गोलंदाज अष्टपैलू सूर्यांश शेडगे याचे नावही चर्चेत आहे. पुदुचेरी येथे ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघाविरुद्ध नुकत्याच संपलेल्या लिस्ट 'अ' मालिकेतील त्याने प्रभावी कामगिरी केली आहे. मोहम्मद शमीच्या नावाचीही चर्चा सुरू आहे. शमी २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर भारतीय संघाबाहेर आहे आणि त्याने पुनरागमनासाठी जोर लावला आहे. अजित आगरकर निवड समिती प्रमुख पदावर असल्याने त्याचा शमीचा नावाला विरोध असल्याचे जाणवले. पण, आता परिस्थिती बदलली आहे आणि म्हणूनच चार वर्षानंतर भुवनेश्वर कुमारचे भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन झाले आहे..तसेच पुनरागमन मोहम्मद शमीचेही वन डे मालिकेतून होण्याची अपेक्षा आहे. जर शमीची याही मालिकेसाठी निवड न झाल्यास तो २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कप योजनेतून पूर्णपणे बाद होईल आणि त्याच्याकडे निवृत्ती घेण्यापलीकडे दुसरा पर्याय राहणार नाही. ट्वेंटी-२०त पुनरागमन करणाऱ्या भुवीचा IND vs NZ मालिकेतील चौथ्या व पाचव्या वन डे सामन्यासाठी विचार केला जाऊ शकतो. कारण, या दोन सामन्यात भारताचे काही प्रमुख खेळाडू कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी खेळणार नाही. त्यांच्या जागी काही नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याचा विचार निवड समिती करतेय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.