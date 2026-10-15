IND vs NZ ODI Squad : निवड समितीच्या डोक्यात काय शिजतंय? जसप्रीत बुमराहचा वन डे संघात समावेश अनिश्चित, दुखापत की आणखी काही कारण? Inside Story

Why Jasprit Bumrah may miss India vs New Zealand ODI series? न्यूझीलंड दौऱ्यासाठीच्या वन डे संघाच्या घोषणेची वेळ जवळ येत असताना नवनवीन अपडेट्स हाती येत आहेत. मोहम्मद शमीचे वन डे संघात पुनरागमन होणार का, हा प्रश्न अनुत्तरीत असताना प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह मात्र वन डे संघाचा भाग नसेल, हे वृत्त येऊन धडकले आहे. IND vs NZ वन डे मालिकेसाठी येत्या २-३ दिवसांत संघ जाहीर होईल आणि त्यासाठी अंतरिम निवड समिती प्रमुख प्रग्यान ओझाने बुधवारी कर्णधार शुभमन गिल व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांची भेट घेतली. काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर त्यांच्याशी चर्चा केली..जसप्रीत बुमराह वन डे मालिकेत का नाही?जसप्रीत बुमराह न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच वन डे सामन्यांच्या मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे, कारण त्याने कसोटी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी भारतीय व्यवस्थापनाची इच्छा आहे. TOI ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जसप्रीत बुमराह पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे, परंतु त्याने वेलिंग्टनमध्ये होणाऱ्या पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी संघात सामील होण्यापूर्वी, इंडिया 'अ' संघाच्या तिसऱ्या सामन्यात खेळावे, अशी संघ व्यवस्थापनाची इच्छा आहे..IND vs NZ ODI Squad: शुभमन, गौतम, प्रग्यान यांच्यात हैदराबादमध्ये मिटींग; वन डे संघाच्या घोषणेची वेळ ठरली; मोहम्मद शमीबाबत....कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी भारत अ संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे आणि ६ नोव्हेंबरला पहिला सामना खेळणार आहे. भारत-न्यूझीलंड यांच्यातली दोन सामन्यांची कसोटी मालिका १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. बुमराहने कसोटी मालिकेची तयारी सुरू केली आहे आणि तो बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स ( CoE) मध्ये दाखल होणार आहे. त्यानंतर तो न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी रवाना होईल.."बुमराह हा पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे, परंतु न्यूझीलंडचा दौरा खूप दिवसांचा असणार आहे आणि त्यामुळे प्राधान्य ठरवायला हवं. कसोटी मालिका ही खूप महत्त्वाची आहे आणि त्यामुळे वन डे मालिकेत त्याला खेळवून दमवण्याचा काहीच अर्थ नाही. १५ नोव्हेंबरला ही मालिका संपतेय आणि त्याला लगेच कसोटी मालिकेकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तो जलदगती गोलंदाजाचा प्रमुख आहे आणि त्याला तंदुरुस्त ठेवणे, महत्त्वाचे आहे," असे सूत्रांनी सांगितले..IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्याची Exit निश्चित, कोण होणार Mumbai Indians चा नवा कर्णधार? संघ व्यवस्थापनात फूट? एक टीम रोहितच्या बाजूने, तर दुसरी...\t.बुमराह शेवटचा कसोटी सामना गेल्या वर्षी मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता. गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे तो या वर्षाच्या सुरुवातीला श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांमधून बाहेर पडला होता, परंतु भारतीय संघ व्यवस्थापनाला तो आगामी कसोटी सामन्यांसाठी सज्ज आणि उपलब्ध हवा आहे. "ही योजना केवळ न्यूझीलंडसाठी नाही, तर पुढील वर्षी होणाऱ्या BGTसाठीही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे द्विदेशीय वन डे मालिकांसाठी बुमराहला खेळवण्यात काहीच अर्थ नाही. सध्या WTC वर लक्ष केंद्रित आहे आणि सर्व शक्ती त्याच्या नियोजनावर लावली जाईल," असे सूत्राने पुढे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.