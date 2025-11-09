Cricket

Asia Cup: आशिया करंडक भारतात येणार? तोडगा निघण्याची बीसीसीआय सचिवांकडून माहिती

India and Pakistan Resolve Asia Cup Trophy Issue: भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील क्रिकेट मंडळांना आशिया करंडक ट्रॉफीसंदर्भात निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यात यश आले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न सुरू आहेत.
Asia Cup

Asia Cup

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील क्रिकेट मंडळांना आशिया करंडक ट्रॉफीसंदर्भात निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यात यश आले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न सुरू आहेत, असे बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Pakistan
Cricket
sports
political
BCCI
ICC
Asia Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com