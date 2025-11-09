Asia Cup: आशिया करंडक भारतात येणार? तोडगा निघण्याची बीसीसीआय सचिवांकडून माहिती

नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील क्रिकेट मंडळांना आशिया करंडक ट्रॉफीसंदर्भात निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यात यश आले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न सुरू आहेत, असे बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितले..दुबईतील आयसीसीच्या बैठकीदरम्यान पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर सैकिया पीटीआयशी बोलत होते. भारतीय संघाने पाकिस्तानचा पराभव करून आशिया करंडक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले होते; परंतु आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष असलेल्या नक्वी यांच्या हस्ते करंडक स्वीकारण्यास नकार दिला होता. नक्वी हे पाकिस्तानचे गृहमंत्रीही असल्यामुळे त्यांच्या भारताविरोधी भूमिकेमुळे भारतीय संघाने हे पाऊल उचलले होते..आयसीसीच्या औपचारिक आणि अनौपचारिक दोन्ही बैठकींमध्ये मी उपस्थित होतो. पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांचाही त्यात सहभाग होता. आशिया ट्रॉफीचा हा मुद्दा आयसीसीच्या औपचारिक बैठकीसाठी अजेंड्यावर नव्हता; परंतु आयसीसीने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत माझी आणि पीसीबी प्रमुखांची स्वतंत्र भेट घडवून आणली, असे सैकिया यांनी सांगितले. वाटाघाटींच्या प्रक्रिया सुरू होणे हे चांगले होते. दोन्ही बाजूंकडून चर्चेत व्यवस्थित भाग घेतला. आता लवकरच समाधानकारक तोडगा निघेल, असेही सैकिया म्हणाले..आयीसीकडून कोणी पुढाकार घेतला ही नावे सैकिया यांनी उघड केली नाही; परंतु विश्वसनीय सूत्रांनुसार, आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता यांनी ही चर्चा घडवून आणल्याचे समजते. सैकिया यांनी पुढे म्हटले, पुढील प्रक्रिया सकारात्मकतेच्या दिशेने पुढे गेली तर हा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली निघेल. दोन्ही बाजूंकडून उपाययोजना आखल्या जात आहेत. आम्हीही काही पर्याय मांडू आणि एकमताने मार्ग काढू..आशिया करंडक ट्रॉफी सध्या दुबईतील एसीसी मुख्यालयात ठेवलेली आहे आणि नक्वी यांनी ती त्यांच्या परवानगीशिवाय हलवू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. भारतीयांनी आपल्याकडूनच ही ट्रॉफी स्वीकारावी, असा आग्रह नक्वी यांनी धरलेला आहे..आशिया करंडक स्पर्धेदरम्यान भारत आणि पाकिस्तान या संघांमध्ये तीन वेळा सामना झाला आणि प्रत्येक वेळी वातावरण तणावपूर्ण होते. भारताने पहलगामधील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहत पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला होता..Asia Cup Trophy Controversy : अफगाण, श्रीलंकेचा पाठिंबा, तरीही नक्वींचा अडेलतट्टूपणा; आशिया कप देण्यास नकार कायम, BCCI मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत.आयसीसीकडून भारतीय संघाचे कौतुकसैकिया यांनी सांगितले, की आयसीसी संचालक मंडळाने भारत आणि श्रीलंकेत झालेल्या महिला विश्वकरंडक स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल बीसीसीआयचे अभिनंदन केले. विजेतेपद मिळवणाऱ्या हरमनप्रीत कौरच्या संघाचेही विशेष कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.