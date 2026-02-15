Cricket

T20 WC, IND vs PAK: भारतीयांसमोर पाकच्या फिरकीचे आव्हान; सायंकाळपर्यंत पावसाचा अंदाज, मात्र त्यानंतर खेळ होण्याची शक्यता

T20 World Cup: कोलंबोतील प्रेमदासा मैदानावर रविवार भारत-पाक टी-२० सामन्यासाठी पावसाचा अंदाज आहे, मात्र सामना होण्याची शक्यता राहणार आहे. भारतीय संघात अभिषेक शर्माचा सामील होण्याचा अंदाज असून पाकिस्तानकडे फिरकी गोलंदाजांचा फायदा आहे; पिच संथ पण फलंदाजीस पोषक राहील.
sakal

Abhijit Pandgale
Updated on

सुनंदन लेले

कोलंबो : अनिश्चिततेचे ढग निर्माण झालेली टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील बहुचर्चित भारत-पाक लढत आज होत आहे. कमालीची उत्सुकता वाढलेली असताना लढतीवर पावसाचे सावट निर्माण झाले आहे. त्याच वेळी सामना सुरू झाल्यावर पाऊस नसेल, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

