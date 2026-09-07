Cricket

IND vs PAK: वर्ल्ड कप नाही, आशिया कपही नाही... तरी भारत-पाकिस्तान भिडणार? ICC घेणार ‘हा’ मोठा निर्णय; जाणून घ्या काय आहे प्लॅन

India vs Pakistan Tri Series: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात वर्ल्ड कप किंवा आशिया कपशिवाय पुन्हा सामना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. ICC कडून तिरंगी मालिका किंवा चार संघांची बहुराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे.
IND vs PAK

IND vs PAK

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India vs Pakistan Tri Series: भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ क्रिकेटच्या मैदानातील कट्टर प्रतिस्पर्धी मानले जातात. या दोन संघांमधील सामना म्हटलं की तो कोणत्याही फायनल सामन्यापेक्षा कमी नसतो.

त्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी क्रिकेट चाहते नेहमीच उत्सुक असतात. अशातच आता या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ लवकरच एका तिरंगी मालिका किंवा बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत एकमेकांसमोर येण्याची शक्यता आहे.

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