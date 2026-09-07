IND vs PAK: वर्ल्ड कप नाही, आशिया कपही नाही... तरी भारत-पाकिस्तान भिडणार? ICC घेणार ‘हा’ मोठा निर्णय; जाणून घ्या काय आहे प्लॅन

India vs Pakistan Tri Series: भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ क्रिकेटच्या मैदानातील कट्टर प्रतिस्पर्धी मानले जातात. या दोन संघांमधील सामना म्हटलं की तो कोणत्याही फायनल सामन्यापेक्षा कमी नसतो. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी क्रिकेट चाहते नेहमीच उत्सुक असतात. अशातच आता या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ लवकरच एका तिरंगी मालिका किंवा बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत एकमेकांसमोर येण्याची शक्यता आहे..भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात बऱ्याच काळापासून कोणतीही द्विपक्षीय मालिका खेळली गेलेली नाही. दोन्ही संघ आता केवळ आशिया कप आणि विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्येच एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसतात. मात्र, आता तिरंगी मालिका किंवा चार संघांची स्पर्धा आयोजित करण्याचा पर्याय समोर आला आहे..ENG vs PAK: मायकेल वॉनने पाकिस्तानची इभ्रत काढली; रमीझ राजाला मिरची झोंबली... Video पोस्ट करून थयथयाट.भारत-पाकिस्तानमध्ये शेवटची मालिका कधी झाली?भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शेवटची द्विपक्षीय मालिका २०१२-१३ या हंगामात खेळली गेली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील क्रिकेट संबंधांमध्ये मोठा बदल झाला. भारतीय संघाने पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय मालिका खेळण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे दोन्ही संघ केवळ बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येच एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसतात.मात्र, आता पाकिस्तानी मीडिया चॅनल एआरवाय न्यूजच्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद म्हणजेच ICC भारत आणि पाकिस्तानचा समावेश असलेल्या एका बहुराष्ट्रीय मालिकेच्या आयोजनाचा विचार करत आहे. ही तिरंगी मालिका किंवा चार संघांची स्पर्धा असू शकते..तिरंगी मालिकेचा प्रस्ताव का?ICC कडून भविष्यातील क्रिकेट दौऱ्यांबाबत चर्चा केली जाणार आहे. २२ आणि २३ सप्टेंबर रोजी यासाठी एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या बैठकीत तिरंगी मालिका किंवा चार संघांची स्पर्धा आयोजित करण्याची कल्पना मांडली जाऊ शकते. या प्रकारची स्पर्धा झाल्यास प्रसारक आणि आयोजकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. भारत-पाकिस्तान सामना असल्यामुळे या सामन्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक मिळतात. त्यामुळे प्रसारणातून आणि जाहिरातींमधून मोठी कमाई होण्याची शक्यता आहे..सामने कुठे होणार?जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर भारत आणि पाकिस्तानचे सामने यूएई, ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंडसारख्या देशांचा पर्याय समोर येऊ शकतो. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून बऱ्याच काळापासून भारतासोबत तटस्थ ठिकाणी सामने खेळवण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच BCCI कडून याला विरोध करण्यात आला आहे..ENG vs PAK: निर्लज्ज कुठला! इंग्लंडकडून लाजीरवाणा पराभव अन् रिझवान दात काढत होता... नेटिझन्स खवळले; Viral Video.पाकिस्तानसोबत मालिका होणार का?दरम्यान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांकडून भारतासोबत तिरंगी मालिका खेळवण्याची मागणी याआधी करण्यात आली आहे. मात्र, ICC ने याबाबत स्पष्ट केलं होतं की, कोणत्या देशासोबत द्विपक्षीय मालिका खेळायची हा निर्णय संबंधित क्रिकेट बोर्डांचा असतो. काही महिन्यांपूर्वी क्रीडा मंत्रालयानेही पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय मालिका खेळवली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या नियमांनुसार बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांविरुद्ध खेळत राहतील.त्यामुळे तिरंगी मालिका किंवा चार संघांची स्पर्धा हा भारत-पाकिस्तानला पुन्हा एकदा एकाच मालिकेत पाहण्याचा वेगळा पर्याय ठरू शकतो. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय काय होणार, हे आगामी चर्चेनंतरच स्पष्ट होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.