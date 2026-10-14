IND vs NZ Squad Updates: श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्व, इशान किशन-रोहित शर्मा ओपनिंग जोडी; न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाहायला मिळेल नवी टीम...

India vs New Zealand 4th and 5th ODI squad updates: भारतीय संघ येत्या २८ ऑक्टोबरला न्यूझीलंड दौऱ्यावरील वन डे मालिकेसाठी रवाना होणार आहे. पाच सामन्यांच्या वन डे मालिकेला ४ नोव्हेंबरपासून सुरूवात होत आहे आणि १५ नोव्हेंबरला शेवटचा सामना होईल. पण, चार दिवसांतच भारताला दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत मैदानावर उतरावे लागणार आहे. त्यामुळे कसोटी संघातील काही प्रमुख खेळाडूंना वन डे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांना मुकावे लागणार आहे. कर्णधार शुभमन गिल, लोकेश राहुल आदी खेळाडू चौथ्या व पाचव्या वन डेत खेळणार नाही. त्यामुळे या सामन्यांसाठी कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरकडे ( Shreyas Iyer) सोपवली जाईल, असा अंदाज आहे..जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल गाठण्याच्या दृष्टीने IND vs NZ कसोटी मालिका शुभमन गिलच्या संघासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच त्यांना किवींविरुद्धच्या शेवटच्या दोन वन डे सामन्यातून माघार घ्यावी लागणार आहे. शुभमनच्या गैरहजेरीत उप कर्णधार श्रेयस अय्यर नेतृत्व करताना दिसू शकतो. शुभमन व लोकेश कसोटी संघाचे सदस्य असल्यामुळे सलामीला रोहित शर्मासोबत इशान किशन येण्याची दाट शक्यता आहे..Rohit Sharma News: रोहितला पुन्हा Mumbai Indians चे कर्णधारपद देणे, ही भारतीय संघासाठी चिंतेची बाब; २०२७ वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नांना धोका... कसा?.ऋतुराज गायकवाडला मधल्या फळीत संधी मिळू शकते, परंतु त्याच्यासमोर श्रेयससह रजत पाटीदार व तिलक वर्मा हे दोन स्पर्धक आहेत. गरज पडल्यास संजू सॅमसन हा दुसरा यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून संघात खेळू शकतो. सूर्यांश शेडगेला जलदगती अष्टपैलू खेळाडू म्हणून संधी मिळू शकते. नितीश कुमार, जसप्रीत बुमराह व मोहम्मद सिराज यांच्या गैरहजेरीत भारतीय गोलंदाजांचा कस लागेल हे निश्चित. अक्षर पटेल व नमन धीर हे दोन पर्याय भारतीय संघ आजमावू शकतो..भारताचा संभाव्य संघ - रोहित शर्मा, इशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड, रजत पाटीदार, अक्षर पटेल, नमन धीर, सूर्यांश शेडगे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, पिन्स यादव, तिलक वर्मा, गुरनूर ब्रार, मुकेश कुमार किंवा अंशुल कंबोज.Rohit Sharma MI Captain: रोहित खरंच, Mumbai Indians चा कर्णधार होणार का? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स .भारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.