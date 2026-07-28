India Probable Playing XI vs Sri Lanka: ७ फलंदाज, २ अष्टपैलू, ६ गोलंदाज... पण, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा कुणाला? जाणून घ्या भारताचे तगडे ११ खेळाडू

India probable playing XI vs Sri Lanka first Test: आगामी श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) मंगळवारी १५ सदस्यीय भारतीय संघाची घोषणा केली. भारतीय संघ ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात श्रीलंका दौऱ्यासाठी रवाना होईल आणि ७ तारखेपासून पहिला सराव सामनाही खेळले. BCCI ने जाहीर केलेल्या संघात ७ फलंदाज, २ अष्टपैलू खेळाडू व ६ गोलंदाज आहेत. यापैकी अंतिम ११ मध्ये कोणाला संधी मिळेल, याची उत्सुकता आता लागली आहे..अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीनंतर भारतीय संघ पुन्हा लाँग फॉरमॅट क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये दुखापतग्रस्त झालेला रवींद्र जडेजा याचे पुनरागमन आणि वॉशिंग्टन सुंदरच्या गैरहजेरीत संधी मिळालेला सारांश जैन, ही या संघातील चर्चेत राहणारे मुद्दे आहेत. जसप्रीत बुमराह व साई सुदर्शन यांचाही संघात समावेश केला गेला आहे, परंतु त्यांच्या फिटनेस रिपोर्टवर त्यांच्या खेळण्याचा निर्णय घेतला जाईल..Who is Saransh Jain? भारताच्या कसोटी संघात एन्ट्री घेणारा सारांश जैन कोण? त्याची निवड श्रीलंका दौऱ्यासाठी का इतकी महत्त्वाची? .वॉशिंग्टन सुंदर पहिल्या कसोटीला मुकणार हे निश्चित आहे. श्रीलंका संघात ७ डावखुरे फलंदाज असल्याने आपल्याला ऑफ स्पिनर खेळवावा लागेल आणि सुंदरच्या जागी संधी मिळालेला सारांश जैन ( Saransh Jain) याचे पदार्पण पक्के समजले जातेय. पण, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीत दमदार कामगिरी करणाऱ्या मानव सुथारला वगळून चालणार नाही. तोही पर्याय आहेच आणि अशात कुलदीप यादवच्या स्थानाला पुन्हा धोका पोहचू शकतो..फलंदाजी विभागात यशस्वी जैस्वाल व लोकेश राहुल ही जोडी सलामीला येईल, तर शुभमन गिल, रिषभ पंत व देवदत्त पडिक्कल यांच्यावर भीस्त असेल. साई सुदर्शन फिट झाल्यास तो देवदत्तच्या जागी खेळेल. रवींद्र जडेजाची जागा पक्की आहे, त्यामुळे उर्वरित दोन फिरकीपटूंच्या जागेसाठी चुरस पाहायला मिळेल. जसप्रीत तंदुरुस्त न झाल्यास मोहम्मद सिराज जलदगती गोलंदाजांचे नेतृत्व करेल आणि त्याच्या सोबतीला प्रसिद्ध कृष्णा व गुरनूर ब्रार दिसतील. .सलग ५ निर्धाव षटकं अन् ५ विकेट्स; Justin Greaves इतिहास घडवला, पाकिस्तानने गुडघे टेकले; ७ फलंदाज ३८ धावांत तंबूत Video.India predicted XI for Sri Lanka Test series 2026 - यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल/साई सुदर्शन, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, सारांश जैन, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह/ गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.