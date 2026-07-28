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India Probable Playing XI vs Sri Lanka: ७ फलंदाज, २ अष्टपैलू, ६ गोलंदाज... पण, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा कुणाला? जाणून घ्या भारताचे तगडे ११ खेळाडू

Team India Playing XI vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष प्लेइंग इलेव्हनकडे लागले आहे. कर्णधार शुभमन गिलसमोर सर्वोत्तम संयोजन निवडण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.
India predicted XI for Sri Lanka Test series 2026

India predicted XI for Sri Lanka Test series 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India probable playing XI vs Sri Lanka first Test: आगामी श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) मंगळवारी १५ सदस्यीय भारतीय संघाची घोषणा केली. भारतीय संघ ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात श्रीलंका दौऱ्यासाठी रवाना होईल आणि ७ तारखेपासून पहिला सराव सामनाही खेळले. BCCI ने जाहीर केलेल्या संघात ७ फलंदाज, २ अष्टपैलू खेळाडू व ६ गोलंदाज आहेत. यापैकी अंतिम ११ मध्ये कोणाला संधी मिळेल, याची उत्सुकता आता लागली आहे.

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