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India Probable Squad 2027 ODI World Cup : विराट कोहली, रोहित शर्मासह ६ खेळाडूंची जागा पक्की! २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कपसाठी कशी असेल टीम इंडिया?

Team India's Likely 2027 ODI World Cup Squad: २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कपला अजून काही काळ असला तरी टीम इंडियाच्या संभाव्य संघाबाबत आतापासूनच चर्चा रंगू लागली आहे. अनुभवी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासह काही खेळाडूंची जागा जवळपास निश्चित मानली जात आहे. पण, बाकीचे खेळाडू कोण असतील?
India probable squad for 2027 ODI World Cup

India probable squad for 2027 ODI World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Team India predicted squad for 2027 World Cup: पुढील वर्षांनी होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघात कोणाला संधी मिळेल, कोणाची निवड होईल... याची चर्चा आतापासून सुरू झाली आहे. माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री, माजी महान फिरकीपटू आर अश्विन यांनी आपापला संघ जाहीर केले आहेत. अश्विनने त्याच्या संघात भुवनेश्वर कुमारची निवड करून सर्वांना अचंबित केले आहे आणि त्याने निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनाही भुवीचा विचार करावा, अशी विनंती केली आहे. अशात सकाळ स्पोर्ट्सने संभाव्य संघ निवडला आहे.

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