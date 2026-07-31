India Probable Squad 2027 ODI World Cup : विराट कोहली, रोहित शर्मासह ६ खेळाडूंची जागा पक्की! २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कपसाठी कशी असेल टीम इंडिया?

Team India predicted squad for 2027 World Cup: पुढील वर्षांनी होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघात कोणाला संधी मिळेल, कोणाची निवड होईल... याची चर्चा आतापासून सुरू झाली आहे. माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री, माजी महान फिरकीपटू आर अश्विन यांनी आपापला संघ जाहीर केले आहेत. अश्विनने त्याच्या संघात भुवनेश्वर कुमारची निवड करून सर्वांना अचंबित केले आहे आणि त्याने निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनाही भुवीचा विचार करावा, अशी विनंती केली आहे. अशात सकाळ स्पोर्ट्सने संभाव्य संघ निवडला आहे..रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या वयावरून त्यांच्या वर्ल्ड कप समावेशाबाबत चर्चा सुरू असल्या तरी हे दोघंही या संघात नक्कीच असतील... कारण, या दोघांना रिप्लेसमेंट शोधण्यासाठी निवड समिती व संघ व्यवस्थापनाकडे तेवढा वेळ शिल्लक नाही. वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत भारताच्या वाट्याला केवळ ११ ते १२ वन डे सामनेच शिल्लक आहेत. अशात मुख्य स्पर्धेसाठी कोणताही प्रयोग धोक्याचा ठरू शकतो. त्यामुळे रोहित व विराट हे संघात पक्के आहेत. कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृ्त्वाखाली हा संघ जेतेपदासाठी मैदानावर उतरेल..IND vs PAK : भारत-पाकिस्तान २ ऑगस्टला क्रिकेटच्या मैदानावर भिडणार; हा सामना किती वाजता अन् कुठे पाहता येणार?.शुभमन, रोहित आणि विराट यांच्यानंतर श्रेयस अय्यरचे स्थानही जवळपास निश्चित मानले जात आहे. तो चौथ्या क्रमांकावर दमदार कामगिरी करतोय आणि २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्याची कामगिरी नजरंदाज करणारी नक्कीच नाही. लोकेश राहुल पाचव्या क्रमांकावर खेळेल आणि तो पहिल्या पसंतीचा यष्टीरक्षकही आहे. गोलंदाजी विभागात सध्यातरी जसप्रीत बुमराहचे नाव निश्चित दिसते. पण, त्याच्या तंदुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह आहेच..हार्दिक पांड्याशिवाय हा संघ पूर्ण होऊ शकत नाही, पंरतु या अष्टपैलू खेळाडूच्या दुखापतीचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित राहतो. तंदुरुस्त राहिल्यासच तो खेळू शकेल. फिरकी गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडूंच्या विभागात हर्ष दुबे आणि सारांश जैन यांच्यासह नवीन पर्यायांचा प्रयोग सध्या सुरू आहे. हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्या रूपात वेगवान गोलंदाजीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. पण, यापैकी कोणाला संधी मिळेल, हे निश्चित नाही..IND vs SL Test : जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौऱ्याला मुकणार? प्रमुख गोलंदाजाचा फिटनेस अहवाल आला समोर; नेमकं काय आहे त्यात? .India probable squad for 2027 ODI World Cup - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, इशान किशन किंवा रिषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.