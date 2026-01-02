Cricket

India Squad For New Zealand ODIs : ऋतुराज गायकवाडचा पत्ता कट, मोहम्मद शमी पुन्हा दुर्लक्षित! भारताच्या वन डे संघात अचंबित करणारे निर्णय...

Why Ruturaj Gaikwad dropped from ODI squad? भारत–न्यूझीलंड वन डे मालिकेसाठी जाहीर होणाऱ्या भारतीय संघाच्या संभाव्य खेळाडूंची नावे समोर आली आहेत आणि अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेला ऋतुराज गायकवाड संघाबाहेर जाण्याचा मार्गावर आहे, तर यशस्वी जैस्वाल यालाही स्थान मिळण्याची शक्यता नाही.
Swadesh Ghanekar
India ODI squad vs New Zealand selection analysis: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या वन डे सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या ऋतुराज गायकवाड ( Ruturaj Gaikwad) व यशस्वी जैस्वाल यांना वन डे संघातून वगळ्यात येण्याची चिन्हे आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी शनिवारी भारतीय संघाची घोषणा होणार आहे. त्याआधी बरेच अनुमान लावले जात आहे आणि त्यापैकी एक ऋतुराज व यशस्वीला डच्चू मिळण्याचा अनुमान खरा होण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय देशांतर्गत स्पर्धेत खेळून स्वतःची तंदुरुस्ती, फॉर्म सिद्ध करणाऱ्या मोहम्मद शमीला ( Mohammed Shami) निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर पुन्हा एकदा बाहेरच ठेवण्याची शक्यता आहे.

