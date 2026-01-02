India Squad For New Zealand ODIs : ऋतुराज गायकवाडचा पत्ता कट, मोहम्मद शमी पुन्हा दुर्लक्षित! भारताच्या वन डे संघात अचंबित करणारे निर्णय...

India ODI squad vs New Zealand selection analysis: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या वन डे सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या ऋतुराज गायकवाड ( Ruturaj Gaikwad) व यशस्वी जैस्वाल यांना वन डे संघातून वगळ्यात येण्याची चिन्हे आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी शनिवारी भारतीय संघाची घोषणा होणार आहे. त्याआधी बरेच अनुमान लावले जात आहे आणि त्यापैकी एक ऋतुराज व यशस्वीला डच्चू मिळण्याचा अनुमान खरा होण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय देशांतर्गत स्पर्धेत खेळून स्वतःची तंदुरुस्ती, फॉर्म सिद्ध करणाऱ्या मोहम्मद शमीला ( Mohammed Shami) निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर पुन्हा एकदा बाहेरच ठेवण्याची शक्यता आहे..दुखापतीतून सावरलेला कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) या मालिकेतून पुनरागमन करेलउप कर्णधार श्रेयस अय्यर हाही आता पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला आहे आणि त्याचेही पुनरागमन होणार आहे.श्रेयस व शुभमन यांच्या पुनरागमनामुळे भारतीय संघातून ऋतुराज गायकवाड व यशस्वी जैस्वाल यांचा पत्ता कट होणार हे निश्चित आहे.इशान किशन व ध्रुव जुरेल यांचा बॅक अप यष्टीरक्षक म्हणून विचार सुरू आहे. त्यात इशानचे पारडे अधिक जड आहे, कारण त्याने देशांतर्गत स्पर्धा गाजवली आहे.ऋषभ पंतचे वन डे संघात पुनरागमन अवघड झाले आहे. लोकेश राहुल यष्टिरक्षक-फलंदाजाची जबाबदारी पार पडणार आहे.इशान किशनचा दुसरा यष्टिरक्षक आणि राखीव सलामीवीर म्हणून विचार सुरू आहे.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर असल्याने हार्दिक पांड्या व जसप्रीत बुमराह यांना विश्रांती मिळणार आहे.नितीश कुमार रेड्डी व अक्षर पटेल यांचे पुनरागमन शक्य आहे..RO-KO ला अडवणं आता अवघड! २०२६ मध्ये विराट कोहली, रोहित शर्मा किती वन डे सामने खेळणार? कोणत्या प्रतिस्पर्धींना भिडणार? .मोहम्मद शमीची प्रतीक्षा कायम?चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ पासून संघाबाहेर असलेल्या मोहम्मद शमीने रणजी करंडक, विजय हजारे आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी या देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत खेळतोय. त्याने रणजी करंडक स्पर्धेत १४५.२ षटकं, सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीत ३४.२ आणि मुश्ताक अली ट्रॉफीत २६.५ षटकं फेकली आहेत. VHT मध्ये त्याने ८ विकेट्स घेतल्या आहेत..भारताचा संभाव्य संघ - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, इशान किशन, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल, मोहम्मद शमी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.