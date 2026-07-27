India Test Squad for Sri Lanka: रवींद्र जडेजा पुनरागमनासाठी सज्ज; पण, ५ खेळाडूंच्या दुखापतींनी वाढवली चिंता, महत्त्वाचे अपडेट्स

India's Sri Lanka Test Plans: Ravindra Jadeja Returns: भारतीय संघ पुढील महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. या मालिकेसाठी संघाचा सीनियर अष्टपैलू रवींद्र जडेजा पुर्णपणे तंदुरुस्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे आणि त्यामुळे त्याची या दौऱ्यासाठीच्या संघात निवड होण्याची शक्यता बळावली आहे. आयपीएल २०२६ दरम्यान जडेजाच्या टेनिस एल्बोला दुखापत झाली होती आणि तो मे महिन्यापासून तो दूर आहे. तो भारतासाठी जानेवारीत शेवटचा वन डे सामना ( वि. न्यूझीलंड) होणार आहे. .पण, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, हर्षित राणा आणि नितीश कुमार रेड्डी यांच्या दुखापतींनी टीम इंडियाचं टेंशन वाढवलं आहे. इंग्लंड दौऱ्यावरील ट्वेंटी-२० मालिकेदरम्यान राणाला दुखापत झालेली आणि तो अजूनही त्यातून सावरलेला नाही. त्याने डिसेंबर २०२४ मध्ये भारतासाठी शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता. वॉशिंग्टनला इंग्लंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत हॅमस्ट्रींग दुखापतीमुळे मुकावे लागले होते आणि त्याच्याजागी हर्ष दुबेचा संघात समावेश केला गेला होता..भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक बदलणार? गौतम गंभीरला रिप्लेस करण्याच्या चर्चांवर VVS Laxman चे मोठे विधान; गेली चार वर्ष मी....श्रीलंकेच्या कसोटी संघात बरेच डावखुरे फलंदाज आहेत आणि अशात वॉशिंग्टनचे नसणे टेंशन वाढवणारे आहे. अशात ऑफ स्पिनर अष्टपैलू खेळाडू सारांश जैन याचा विचार केला जाऊ शकतो. श्रीलंका अ विरुद्धच्या चार दिवसीय सामन्यात भारत अ संघाचे प्रतिनिधित्व करताना त्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. त्याने दोन्ही डावात मिळून ६ विकेट्स घेतल्या आणि दुसऱ्या डावात नाबाद ७० धावांची खेळीही केली. वॉशिंग्टनचा फिटनेस रिपोर्ट आज येईल आणि त्यानंतर निवड समिती निर्णय घेईल..तंदुरुस्तीवर वॉशिंग्टनला संघात समाविष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे. जर तो केवळ दुसऱ्या कसोटीसाठी उपलब्ध असेल, तर त्याला १६वा सदस्य म्हणून सामील केले जाईल. लॉर्ड्स वन डे सामन्यातून माघार घेणाऱ्या जसप्रीत बुमराहच्या गुडघ्याच्या दुखापतीबाबतची निवड समिती अपडेट्स घेत आहे. पण, तो श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी तंदुरुस्त होईल अशी शक्यता आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंड मालिकेतून दुखापतीमुळे माघार घेणाऱ्या नितीश कुमार रेड्डीच्या फिटनेसवर चिंतेचे वातावरण आहे. तो श्रीलंका दौऱ्यालाही मुकण्याचा अंदाज आहे..WI vs PAK 1st Test: बाबर आझम पुन्हा अपयशी... विंडीज पाकिस्तानी कर्णधाराने संतापून हेल्मेटवर मारली बॅट Video Viral.साई सुदर्शन जो कसोटी संघात चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येतो, त्यालाही दुखापत झाली होती. पण, तो संघातील त्याचे स्थान कायम राखेल. देवदत्त पडिक्कलही या शर्यतीत आहे. रिषभ पंतच्या सोबतीला ध्रुव जुरेल, हा यष्टिरक्षकाचा पर्याय आहे. गोलंदाजी विभागात मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण यांच्यासोबत गुरनूर ब्रार याचीही निवड अपेक्षित आहे. श्रीलंका अ विरुद्ध त्याने दुसऱ्या सामन्यात १० विकेट्स घेतल्या होत्या. कुलदीप यादव व अक्षर पटेल हे दोन फिरकीपटू संघात असतील. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटीत ७ विकेट्स घेणारा मानव सुथार त्याचे स्थान कायम राखेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.