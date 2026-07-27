Cricket

India Test Squad for Sri Lanka: रवींद्र जडेजा पुनरागमनासाठी सज्ज; पण, ५ खेळाडूंच्या दुखापतींनी वाढवली चिंता, महत्त्वाचे अपडेट्स

India's Likely Test squad for Sri Lanka 2026: श्रीलंकेविरुद्ध ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा होण्यापूर्वी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. अनुभवी अष्टपैलू रवींद्र जडेजा पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला असून निवडीसाठी उपलब्ध असणार आहे.
India's Likely Test squad for Sri Lanka 2026

India's Likely Test squad for Sri Lanka 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India's Sri Lanka Test Plans: Ravindra Jadeja Returns: भारतीय संघ पुढील महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. या मालिकेसाठी संघाचा सीनियर अष्टपैलू रवींद्र जडेजा पुर्णपणे तंदुरुस्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे आणि त्यामुळे त्याची या दौऱ्यासाठीच्या संघात निवड होण्याची शक्यता बळावली आहे. आयपीएल २०२६ दरम्यान जडेजाच्या टेनिस एल्बोला दुखापत झाली होती आणि तो मे महिन्यापासून तो दूर आहे. तो भारतासाठी जानेवारीत शेवटचा वन डे सामना ( वि. न्यूझीलंड) होणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Jasprit Bumrah
test cricket
India vs Sri Lanka
Washington Sundar
cricket news today
Ravindra Jadeja
Marathi cricket news