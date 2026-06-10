Cricket

भारतीय संघात खळबळ! आम्हाला काय ते स्पष्ट सांगा... 'सीनियर्स' थेट BCCI कडे पोहोचले, गौतम गंभीरला खिजगणतीतही नाही धरले...

India senior players approach BCCI over ODI future: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेपासून भारताच्या २०२७ वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या मोहिमेची तयारी सुरू होत असताना संघातील काही वरिष्ठ खेळाडूंनी थेट बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
India senior players approach BCCI over ODI future

India senior players approach BCCI over ODI future

esakal

Swadesh Ghanekar
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Gautam Gambhir bypassed by Team India seniors: भारतीय संघ २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीला लागला आहे आणि अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून संघबांधणीला सुरूवात होईल. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांना अजूनही काही बाबींवर टीकमार्क करायचे आहे. वन डे वर्ल्ड कपचा विषय येतो तेव्हा, विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्या भविष्याची चर्चा होणे साहजिक आहे. त्यात भारतीय संघातील काही सीनियर्स खेळाडूंनी गौतम गंभीरला डावलून थेट BCCI चे दार ठोठावले आहे. २०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेबाबत या सीनियर्सना त्यांच्या संघातील स्थानाबाबत स्पष्टता हवी आहे आणि त्यासाठी त्यांनी थेट बीसीसीआयकडे विचारणा केली आहे.

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