गुवाहाटी : भारत व श्रीलंका येथे पुढल्या वर्षी (२०२६) टी-२० विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचेही लक्ष या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेकडे लागून राहिले आहे अन् याच कारणामुळे वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमरा व अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्या दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेमधून माघार घेण्याची शक्यता आहे..बीसीसीआयच्या सूत्रांकडून याबाबतचे संकेत देण्यात आले आहेत. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये ३० नोव्हेंबरपासून तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे, मात्र वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमरा या मालिकेत खेळणार नसल्याचे वृत्त समोर येत आहे. टी-२० विश्वकरंडक पुढल्या वर्षी फेब्रुवारी ते मार्च यादरम्यान होणार आहे. आतापासून या स्पर्धेला कमी दिवसांचा अवधी उरला आहे. त्यामुळे दुखापतीपासून दूर राहण्यासाठी जसप्रीत बुमराला विश्रांती देण्यात येऊ शकते..IPL 2026 Retention: KKR कडून आंद्रे रसेलसह २३ कोटींचा वेंकटेश अय्यर रिलीज; अजिंक्य रहाणेसह केवळ 'या' खेळाडूंनाच केलं रिटेन.हार्दिक पंड्या हा भारताचा अष्टपैलू खेळाडू आहे. आशियाई टी-२० करंडकादरम्यान त्याला दुखापतीचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्धच्या अंतिम लढतीमधून त्याला माघारही घ्यावी लागली होती. याबाबत बीसीसीआयच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले की, हार्दिक पंड्या दुखापतीमधून पूर्णपणे बरा होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. .तो पुनरागमन करण्याच्या तयारीत आहे, मात्र दुखापतीमधून बाहेर आल्यानंतर त्याच्या 'वर्कलोड'कडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. दुखापतीमधून बरा होऊन मैदानात उतरल्यानंतर थेट एकदिवसीय सामन्यात खेळवणे धोक्याचे असणार आहे. टी-२० विश्वकरंडकापर्यंत तरी त्याला एकदिवसीय क्रिकेटपासून दूर ठेवावे लागणार आहे. बीसीसीआय व मेडिकल टीम याकडे विशेष लक्ष देत आहे..तंदुरुस्ती चाचणी द्यावी लागेलहार्दिक पंड्या याला मात्र तंदुरुस्ती चाचणी द्यावी लागणार आहे. दुखापतीमधून बाहेर आल्यानंतर हार्दिक पंड्या याला सय्यद मुश्ताक अली करंडकामधून बडोदे संघाचे प्रतिनिधित्व करावे लागणार आहे. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका व न्यूझीलंड या देशांविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतही खेळावे लागणार आहे. त्यानंतरच त्याच्या नावाचा विचार टी-२० विश्वकरंडकासाठीच्या भारतीय संघासाठी होऊ शकणार आहे..IPL 2026 Retention: दहा फ्रँचायझी कोणत्या खेळाडूंना करणार संघातून बाहेर? कुठे अन् कधी पाहाता येणार लाईव्ह, घ्या जाणून.वरिष्ठ खेळाडूंचे ध्येय २०२७ विश्वकरंडकभारतीय संघ न्यूझीलंड संघाविरुद्धही तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे, मात्र या मालिकेला तेवढे प्राधान्य नसणार आहे. कारण सध्या भारतीय संघाचे लक्ष्य फक्त टी-२० विश्वकरंडकावर आहे. त्यानंतर आयपीएलचा धमाका होणार आहे. आयपीएल संपल्यानंतर २०२७ मधील एकदिवसीय विश्वकरंडकाचा विचार करण्यात येणार आहे. आयपीएलनंतरच भारतीय संघातील वरिष्ठ खेळाडूंच्या एकदिवसीय प्रकारातील ध्येयाचा विचार करण्यात येणार आहे..