ICC T20 Ranking: अवघ्या वर्षभरात गाठलं शिखर! भारताची श्री चरणी बनली जगातील नंबर-१ टी-२० गोलंदाज; दीप्ती शर्माला मोठा फटका

Shree Charani Becomes World No.1 T20I Bowler: सध्या इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या महिला टी-२० विश्वचषकात भारतीय महिला संघाची युवा फिरकीपटू श्री चरणी(Sree Charani) हिने आपल्या शानदार गोलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एक वर्षापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या या २१ वर्षीय खेळाडूने आता एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. आयसीसीने मंगळवारी जाहीर केलेल्या ताज्या क्रमवारीत श्री चरणी ही महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील जगातील नंबर-१ गोलंदाज बनली आहे. तिने इंग्लंडच्या लिंसी स्मिथला मागे टाकत हे स्थान पटकावले आहे..अवघ्या १२ महिन्यांपूर्वी पदार्पण करणाऱ्या श्री चरणीने गेल्या वर्षी भारताला घरच्या मैदानावर म्हणजेच २०२५ महिला एकदिवसीय विश्वचषक विजेतेपदात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्या स्पर्धेत तिने ९ सामन्यांत १४ विकेट्स घेत भारतीय संघाच्या विजयात मोठी भूमिका बजावली होती. .आता सुरू असलेल्या २०२६ महिला टी-२० विश्वचषकातही श्री चरणीने आपला शानदार फॉर्म कायम ठेवला आहे. तिने आतापर्यंत केवळ तीन सामन्यांत १० विकेट्स घेतल्या असून ती स्पर्धेतील सर्वाधिक विकेट्स घेणारी गोलंदाज ठरली आहे. नेदरलँड्सविरुद्ध तिने ४ धावांत १२ धावा देत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही तिने तीन विकेट्स घेत आपल्या गोलंदाजीची चमक दाखवली..T20 World Cup: भारतीय संघ टॉपर, पाकिस्तानवर स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाण्याचे संकट... शेजाऱ्यांचा दक्षिण आफ्रिकेकडून धुव्वा.श्री चरणीच्या या दमदार कामगिरीमुळे आयसीसीच्या क्रमवारीत मोठा बदल झाला आहे. इंग्लंडची चार्ली डीन दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली असून लिंसी स्मिथ तिसऱ्या स्थानावर घसरली आहे. इंग्लंडचीच सोफी एक्लेस्टोन चौथ्या स्थानावर आहे..दरम्यान, भारताची अनुभवी फिरकीपटू दीप्ती शर्मा हिला मात्र मोठा फटका बसला आहे. विश्वचषकातील पहिल्याच सामन्यात पाच विकेट्स घेऊनही दीप्ती टॉप-५ मधून बाहेर पडली असून ती आता आठव्या स्थानावर घसरली आहे..T20 WC, IND W vs SA W: भारताचे सेमीफायनलचे गणित मारिझान कापच्या 'वन वुमन शो'मुळे बिघडले! दक्षिण आफ्रिकने मँचेस्टरमध्ये दिली मात.फलंदाजांच्या क्रमवारीत ऑस्ट्रेलियाची जॉर्जिया व्होल अव्वल स्थानावर कायम आहे. भारताची स्मृती मंधाना पाचव्या स्थानावर असून सलामीवीर शेफाली वर्मा एका स्थानाने पुढे जात सहाव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. तर भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरही एका स्थानाने वर येत दहाव्या स्थानावर पोहोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.