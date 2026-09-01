India T20I Squad: संजू सॅमसनचं कमबॅक! अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर;बुमराह खेळणार की नाही?

India T20I Squad against Afghanistan: भारतीय संघाला सप्टेंबर २०२६ मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध टी२० मालिका खेळायची आहे. ही मालिका तीन सामन्यांची असून १३ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय टी२० संघाची घोषणा झाली असून श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ (Team India) खेळण्यास सज्ज आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीसाठी अफगाणिस्तानविरुद्धची ही मालिका महत्त्वाची आहे. .IND vs AFG: भारत-अफगाणिस्तान ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी यजमानांनी जाहीर केला संघ; विराटशी भांडणारा खेळाडू संघात परतला....भारताच्या टी२० संघात संजू सॅमसनचे (Sanju Samson) पुनरागमन झाले आहे. त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी२० मालिकेतून वगळण्यात आले होते. त्याबाबत बरीच टीकाही झालेली, पण २०२६ टी२० वर्ल्ड कपचा मालिकावीर राहिलेल्या सॅमसनला पुन्हा एकदा टी२० संघात स्थान मिळाले आहे..याशिवाय अनेक प्रमुख खेळाडूंनाही संघात पुन्हा स्थान मिळाले आहे. परंतु, त्यातील वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा आणि नितीश कुमार रेड्डी या चौघांचीही उपलब्धता त्यांच्या फिटनेसवर अवलंबून असणार आहे. हे चारही खेळाडू दुखापतीमुळे गेल्या काही दिवसातील आंतरराष्ट्रीय सामन्यांना मुकले आहेत. त्यामुळे या मालिकेपूर्वी आधी या चौघांनाही त्यांचा फिटनेस सिद्ध करावा लागणार आहे.दरम्यान, संघात अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशीसह ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग असे खेळाडू संघात कायम आहेत..ही मालिका खास असण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे पहिल्यांदाच अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय संघाचे आंतरराष्ट्रीय मालिकांचे यजमानपद भूषवणार आहेत. हे सामने जरी दिल्लीत होत असले, तरी या मालिकांचे आयोजन अफगाणिस्तानकडे आहे. म्हणजेच या मालिकेत भारतीय संघ पाहुणा म्हणून खेळणार आहे, तर अफगाणिस्तान यजमान म्हणून खेळणार आहे..IND vs AFG: भारतीय संघासाठी सर्वात मोठी सकारात्मक बातमी! ५ वर्षानंतर एका खेळाडूचे नाव पुन्हा चर्चेत; नेमकं काय घडतंय?.भारतीय टी२० संघ -श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिष्णोई*, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा*भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी२० मालिका१३ सप्टेंबर - पहिला टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ सप्टेंबर - दुसरा टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१७ सप्टेंबर - तिसरा टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.