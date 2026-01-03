India vs New Zealand 2026 ODI Squad : ३ खेळाडूंनी वाढवली अजित आगरकरची डोकेदुखी! त्यांना संघात नाही घेतलं तर काय खरं नाय...

India vs New Zealand 2026 ODI series Sqaud selection : न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी अपेक्षेपेक्षा काही काळ लांबलेली भारतीय संघाची निवड आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अगोदर चर्चा झाल्यानुसार रिषभ पंतचे स्थान धोक्यात आहेच; मात्र वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला संधी मिळणार का, याची उत्सुकता आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ११ तारखेला होणार आहे. गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेत विजय मिळवणाऱ्या संघात फार मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे; मात्र पुढच्या तयारीसाठी एक-दोन बदल केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .एकीकडे इशान किशन ( Ishan Kishan ) कमालीची आक्रमक फलंदाजी करत असताना आणि सातत्यही दाखवत असताना वर्षभरात एकही वन डे सामना न खेळलेल्या रिषभ पंतऐवजी त्याला संधी दिली जाण्याची चर्चा प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये केली जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र अजित आगरकर यांची निवड समिती कोणता विचार करते, हे महत्त्वाचे आहे. या मालिकेनंतर भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे आणि त्यानंतर थेट ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निवड समिती या वन डे मालिकेकडे कसे पाहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..India Squad For New Zealand ODIs : ऋतुराज गायकवाडचा पत्ता कट, मोहम्मद शमी पुन्हा दुर्लक्षित! भारताच्या वन डे संघात अचंबित करणारे निर्णय....येत्या काळात व्हाईटबॉल क्रिकेटसाठी यष्टीरक्षक म्हणून कोणाला पसंती द्यायची, हा मुद्दा अधिक चर्चेचा असणार आहे. ट्वेंटी-२० प्रकारात सध्या संजू सॅमसन खेळत आहे, तर वन डे प्रकारात केएल राहुल ही जबाबदारी समर्थपणे सांभाळत आहे. आता ट्वेंटी-२० साठी सॅमसन आणि किशन यांना संधी देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे पंतऐवजी किशनला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करीत आहेत. तसेच गौतम गंभीर प्रशिक्षक झालानंतर पंत २०२४ ते २०२५ या कालावधीत केवळ एकच वन डे सामना खेळलेला आहे..न्यूझीलंविरुद्ध ही मालिका केवळ तीनच सामन्यांची असल्यामुळे निवड समितीही अधिक खोलवर विचार करण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जात असले तरी सिराज आणि मोहम्मद शमी ( Mohammed Shami) यांच्याबाबतीत चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेसाठी सिराजचा विचारही झाला नव्हता. सध्या तरी तो केवळ कसोटी क्रिकेटच खेळत आहे. २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत सिराज संघातील प्रमुख गोलंदाज होता. आता जसप्रीत बुमराला विश्रांती दिली जात असताना सिराजला संधी देणे उचित ठरू शकेल..Arjun Tendulkar समोर मोठं आव्हान; टीम इंडियाचा कॅप्टन शुभमन गिलशी होणार सामना, जाणून घ्या ही मॅच कधी व केव्हा रंगणार.सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे राष्ट्रीय वन डे स्पर्धेत सिराज पहिल्या चार सामन्यांत खेळला नाही, हा मुद्दा कदाचित त्याच्याविरोधात जाऊ शकेल. दुसऱ्या बाजूला मोहम्मद शमी मात्र बंगाल संघातून देशांतर्गत स्पर्धांत खेळत आहे आणि योगदानही देत आहे; परंतु अजित आगरकर यांची निवड समिती त्याचा विचार करीत नाही. तिसरं नाव सर्फराज खान ( Sarfaraz Khan) याचे आहे. तो विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. विजय हजारे ट्रॉफीच्या मागील सामन्यात त्याने गोवाविरुद्ध ७५ चेंडूत (९ चौकार, १४ षटकार) १५७ धावा फटकावल्या. त्याने त्याच्या शेवटच्या पाच डावांमध्ये ३ अर्धशतके आणि १ शतक झळकावले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.