India T20I Squad: संजू सॅमसनला डच्चू नाही! BCCI नेच सांगितलं संघाबाहेर ठेवण्यामागचं खरं कारण

Why Was Sanju Samson Left Out of India's T20I Squad?: भारताच्या झिम्बाब्वे(INDvZIM) दौऱ्यासाठी जाहीर झालेल्या टी-20 संघात संजू सॅमसनला(Sanju Samson) स्थान न मिळाल्याने क्रिकेट वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली होती. अनेकांनी त्याला संघातून वगळल्याचे म्हटले. भारतीय संघाला जुलैच्या अखेरीस झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जायचे आहे. या दौऱ्यात तीन टी२० सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेसाठी आता सोमवारी (६ जुलै) भारतीय संघाची बीसीसीआयच्या(BCCI) निवड समितीने घोषणा केली आहे. हा संघ जाहीर करताना अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. परंतु, आता बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे..पीटीआयच्या वृत्तानुसार, संजू सॅमसनला संघातून वगळलेले नसून त्याला विश्रांती देण्यात आली आहे. युवा खेळाडूंना संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बीसीसीआयच्या सूत्रांनी सांगितले..IND vs ENG, T20I: एकट्या वैभव सूर्यवंशीसाठी इंग्लंडमध्ये वेगळी ड्रेसिंग रुम असणार! पण नेमकं यामागे खरं कारण काय?.सूत्रांनी सांगितले, "संजू हा वरिष्ठ खेळाडू आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी तो भारतीय संघाचा भाग आहे. झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याला खेळवण्याचा विचार नव्हता. त्यामुळे त्याला संघात ठेवण्यापेक्षा युवा खेळाडूंना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.".संजू सॅमसनने यावर्षी टी-20 क्रिकेटमध्ये संमिश्र कामगिरी केली आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याला मोठी खेळी करता आली नव्हती. मात्र, त्यानंतर झालेल्या टी-20 विश्वचषक २०२६ मध्ये त्याने दमदार फलंदाजी करत भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्पर्धेत त्याने ९७*, ८९ आणि ८९ धावांच्या खेळी केल्या आणि 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्कारही पटकावला. आयपीएल २०२६ मध्येही त्याने १४ सामन्यांत ४७७ धावा केल्या..T20 Squad: 501 धावा, 28 विकेट्स, 732 रन्स... तरीही या तीन मॅच विनर्सना टीम इंडियात जागा नाही; BCCI चा नेमका प्लॅन काय?".मात्र, आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत आणि इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 सामन्यात त्याला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात त्याच्या जागी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आली. दरम्यान, झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी श्रेयस अय्यरकडे भारतीय संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. ही मालिका २३ जुलैपासून हरारे येथे सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.