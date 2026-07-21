IND vs SL Test Squad: बुमराह, जडेजाचे पुनरागमन; श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडियात बदल होणार, नेमकं काय होणार?

India squad for Sri Lanka Tests to be picked this week: भारतीय संघाच्या प्रमुख खेळाडूंचा मोर्चा आता कसोटी मालिकेकडे वळला आहे... इंग्लंड दौऱ्यावरील अपयशानंतर टीम इंडियाची एक तुकडी झिम्बाब्वे दौऱ्यावर गेली आहे, तर दुसरा संघ पुढील महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर ( IND vs SL ) दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी रवाना होणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी जोर लावण्यासाठी सज्ज झाला आहे. पण, दुखापतीचे ग्रहण याही संघावर कायम आहे आणि अशा परिस्थितीत कोणाला संधी मिळते, कोणाला नाही, याची उत्सुकता आहे. १५ ऑगस्टपासून या मालिकेला सुरुवात होणार आहे..टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर येत्या आठवड्यात या मालिकेसाठी संघ जाहीर करणार आहेत. इंग्लंड दौऱ्यावरील ट्वेंटी-२० व वन डे मालिके दरम्यान कसोटी संघाबाबत चर्चा पूर्ण झाली आहे आणि आता केवळ घोषणा होणे बाकी आहे. वॉशिंग्टन सुंदरच्या दुखापतीतबाबत स्पष्टतेची वाट निवड समिती पाहत आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डेत दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर वॉशिंग्टन बीसीसीआयच्या केंद्रात पुनर्वसनासाठी दाखल झाला आहे. वॉशिंग्टनला ग्रेड १ ची दुखापत झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे आणि तो दोन आठवडे मैदानाबाहेर राहू शकतो. त्यामुळे त्याचे श्रीलंका दौऱ्यावर जाणे अवघड आहे..What A Match! ४७ धावांची गरज अन् ६ विकेट्स हाता होत्या... न्यूझीलंडने ३८ धावांत गमावले ५ फलंदाज; पुढे जे घडले त्यावर विश्वास बसणार नाही Video Viral.अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीत विश्रांती दिलेले जसप्रीत बुमराह व रवींद्र जडेजा, हे दोन्ही खेळाडू श्रीलंका मालिकेतून पुनरागमन करतील. कुलदीप यादव व मानव सुथार हेही त्यांचे स्थान टिकवून ठेवतील. जलदगती गोलंदाजांच्या फळीर गुरनुर ब्रार, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा दिसतील. वॉशिंग्टनसह निवड समितीला नितीश कुमार रेड्डीच्या तंदुरुस्तीवर लक्ष ठेवून आहे. दुखापतीमुळे त्याला इंग्लंड मालिकेतून माघार घ्यावी लागली होती..जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच भारतीय संघ पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांना फायनलसाठी उर्वरित सर्व कसोटी जिंकाव्या लागतील. यात त्यांना श्रीलंका व न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाऊन मालिका खेळायच्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा संघ पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे. श्रीलंकेविरुद्धची पहिली कसोटी १५ ते १९ ऑगस्ट या कालावधीत गेल येथे होईल, तर दुसरी कसोटी २३ ते २७ ऑगस्टदरम्यान कोलंबो य़ेथे खेळवली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.