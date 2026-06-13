IND vs AFG 1st ODI: पावसाचा खोडा... भारत-अफगाणिस्तान मॅच केव्हा सुरू होणार? BCCI ने दिले अपडेट्स; सामना रद्द होणार?

BCCI update on India vs Afghanistan match: भारत-अफगाणिस्तान पहिला वन डे सामना विलंबाने सुरू होईल, हे सकाळ स्पोर्ट्सने आधीच्या वृत्तात सांगितले होते आणि तसेच होताना दिसत आहे. धर्मशाला येथे पावसाने हजेरी लावलेली आहे आणि त्यामुळे नाणेफेकीला विलंब होणार असल्याचे BCCI ने जाहीर केले. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच मालिकेतील प्रत्येक सामना भविष्याच्या संघबांधणीची चाचपणी करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. .मालिकेतील पहिला सामना हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाला येथील मैदानावर रंगणार आहे.विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह यांच्या अनुपस्थितीत या मालिकेसाठी काही नवीन खेळाडूंचाही समावेश करण्यात आला आहे. नितीश कुमार रेड्डी, प्रिन्स यादव आणि हर्ष दुबे यांसारख्या खेळाडूंना संधी मिळाली आहे. रोहित शर्मासह शुभमन गिल, इशान किशन, यशस्वी जैस्वाल आणि श्रेयस अय्यर यांच्या कामगिरीवर लक्ष असणार आहे. ( India vs Afghanistan Weather Updates ) .ENG W vs SL W : रेकॉर्ड ब्रेकिंग मॅच! इंग्लंडचा दणदणीत विजय अन् श्रीलंकेविरुद्ध विक्रमांचा पाऊस; टीम इंडियाचाही विक्रम मोडला .धर्मशाला येथे होणारा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १.३० वाजता सुरू होणे अपेक्षित होता आणि अर्धा तास आधी, म्हणजेच दुपारी १ वाजता नाणेफेक होणार होती. पण, पावसामुळे खेळपट्टी झाकण्यात आली आहे आणि पावसाचा जोर पाहता, इतक्यात टॉस होण्याची शक्यता कमीच आहे. बीसीसीआयनेही तसेच अपडेट्स दिले आहेत. धर्मशाला येथील सध्याची परिस्थिती पाहता, पावसाचा जोर अजूनही कायम आहे..भारत - शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, इशान किशन, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव..अफगाणिस्तान - हशमतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (यष्टिरक्षक), इक्रम अलीखिल (यष्टिरक्षक), अझमतुल्लाह ओमरझाई, बिलाल सामी, नांगेलिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, एएम गझनफर, मोहम्मद नबी, रशीद खान, दरविश रसूली, इब्राहिम उर रहमान, शरीफुल्लाह आणि इब्राहिम झद्रान. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.