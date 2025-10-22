IND vs AUS 2nd ODI : रोहित, विराट यांना शेवटची संधी? जाणून घ्या भारत-ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या सामन्याची वेळ, ठिकाण अन् Live कुठे पाहाल

Where to watch IND vs AUS 2nd ODI live in India: शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात पराभव पत्करावा लागला. पर्थवर झालेल्या या सामन्यात भारताची आघाडीची फळी अपयशी ठरली. रोहित शर्मा व विराट कोहली ( Rohit Sharma & Virat Kohli) यांचे २२४ दिवसांनी पुनरागमन निराशाजनक राहिले. त्यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात त्यांच्यावर मोठी खेळी करण्याची आव्हान असेल. एडिलेडवरील या सामन्यात अपयशी ठरल्यास त्यांचे स्थान धोक्यात येऊ शकते..पहिल्या सामन्यात पावसाने खोडा घातल्याने २६-२६ षटकांची मॅच झाली आणि भारताला ९ बाद १३६ धावा करता आल्या. ऑस्ट्रेलियाने सात विकेट्स राखून हा सामना जिंकला आणि मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनी त्या सामन्यात टिच्चून मारा केला आणि फक्त लोकेश राहुल व अक्षर पटेल यांनाच चांगला खेळ करता आला. विराट , रोहित व कर्णधार गिल संघाच्या २५ धावा असताना माघारी परतले. .IND vs AUS 2nd ODI: रोहित निघून जाताच, गंभीर- आगरकरची Yashasvi Jaiswal सोबत चर्चा; उद्या खेळणार का? कोच म्हणाले....Australia vs India 2nd ODI Match Schedule, Date and Time:एडिलेडच्या एडिलेड ओव्हल येथे होणारा हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९ वाजता सुरू होणार आहे. ८.३० वाजता नाणेफेक होईल.AUS vs IND broadcast & Live Streaming OTT in India:भारत-ऑस्ट्रेलिया मालिकेतील सर्व सामने Star Sports Network वर थेट प्रक्षेपित केले जाणार आहेत. त्याशिवाय Jio Hotstar app व website वरही सामना पाहता येणार आहे..ऑस्ट्रेलिया - मिचेल मार्श, झेव्हियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वॉरशूईस, नॅथन एलिस, जॉश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, मॅथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जॉश फिलिपे, मॅथ्यू रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम झम्पा, अॅलेक्स केरी, जॉश इंग्लिस.भारत - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.