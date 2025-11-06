AUS vs IND, 4th T20I: ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला! सॅमसनला टीम इंडियात संधी नाहीच, तर मॅक्सवेल, झाम्पाचे पुनरागमन; पाहा Playing XI

ऑस्ट्रेलियाने चौथ्या टी२० सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघात कोणताही बदल नाही, त्यामुळे संजू सॅमसनला संधी मिळाली नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये चार बदल झाले असून ग्लेन मॅक्सवेल आणि ऍडम झाम्पाचे पुनरागमन झाले आहे. .भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सुरू असलेल्या टी२० मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यानंतर तीन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आता चौथा सामना गुरुवारी (६ नोव्हेंबर) होत आहे. हा सामना क्विन्सलँडला कॅररा ओव्हल स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेण्याची दोन्ही संघांना संधी आहे. .IND vs AUS: कुलदीप यादवला भारताच्या T20 संघातून अचानक केलं बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण.चौथा सामना सुरू होण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियन संघातून ट्रॅव्हिस हेड व शॉन ऍबॉट आणि भारतीय संघातून कुलदीप यादव यांना आपापल्या आगामी कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणे अपेक्षित होते. कुलदीपला तिसऱ्या टी२० मध्येही संधी देण्यात आली नव्हती. तो तिसऱ्या टी२०नंतर लगेचच भारतात परतला आहे. .दरम्यान, चौथ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही. त्यामुळे तिसऱ्या टी२०सामन्यात खेळलेले ११ खेळाडूच चौथ्या सामन्यात खेळणार आहेत. म्हणजेच या सामन्यासाठीही यष्टीरक्षक संजू सॅमसनला संधी देण्यात आलेली नाही. मात्र ऑस्ट्रेलियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ४ बदल केले आहेत. त्यांच्या संघात ऍडम झाम्पा, ग्लेन मॅक्सवेल या अनुभवी खेळाडूंचे पुनरागमन झाले आहे..AUS vs IND, T20I Series: टीम इंडियाच्या मार्गातील मोठा अडथळा झाला दूर; ऑस्ट्रेलियन संघातून धोकादायक फलंदाज बाहेर.प्लेइंग इलेव्हन -भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराहऑस्ट्रेलिया - मिचेल मार्श (कर्णधार), मॅथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोयनिस, ग्लेन मॅक्सवेल, बेन ड्वारशुई, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, अॅडम झाम्पा.या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. तसेच दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवून मालिकेत आघाडी घेतली होती. मात्र, तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाने विजय मिळवला आणि मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे आता चौथा सामना जो संघ जिंकेल, त्याला मालिकेत आघाडी घेण्याची संधी असेल, याशिवाय जो संघ जिंकेल, तो मालिकेतील पराभवही टाळेल, हे निश्चित. त्यामुळे हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.