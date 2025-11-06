Cricket

AUS vs IND, 4th T20I: ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला! सॅमसनला टीम इंडियात संधी नाहीच, तर मॅक्सवेल, झाम्पाचे पुनरागमन; पाहा Playing XI

Australia vs India, 4th T20I, Playing XI: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात टी२० मालिकेतील चौथा सामना आज होत आहे, मालिकेतील पराभव टाळण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने नाणेफेक जिंकला आहे.
Australia vs India 4th T20I

Australia vs India 4th T20I

  • ऑस्ट्रेलियाने चौथ्या टी२० सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • भारतीय संघात कोणताही बदल नाही, त्यामुळे संजू सॅमसनला संधी मिळाली नाही.

  • ऑस्ट्रेलियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये चार बदल झाले असून ग्लेन मॅक्सवेल आणि ऍडम झाम्पाचे पुनरागमन झाले आहे.

