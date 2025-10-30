Women's World Cup 2025: भारत - ऑस्ट्रेलिया फायनलचं तिकीट मिळवण्यासाठी भिडणार! सेमीफायनल Live कुठे अन् किती वाजता पाहाणार?

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील उपांत्य सामना नवी मुंबईत होणार आहे. ऑस्ट्रेलिया अपराजित असून भारताची कामगिरी संमिश्र आहे. भारतीय संघात शफाली वर्माला संधी मिळाली आहे, तर ऑस्ट्रेलियाच्या एलिसा हेलीचे पुनरागमन भारतासाठी आव्हान ठरू शकते..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेने अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. आता दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात नवी मुंबईत गुरुवारी (३० ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ रविवारी (२ नोव्हेंबर) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अंतिम सामना खेळेल. तसेच जो संघ पराभूत होईल, त्याचे आव्हान संपेल..Women's World Cup 2025: दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदाच मिळवलं फायनलचं तिकीट! इंग्लंडचा सेमीफायनलमध्ये उडवला धुव्वा.ऑस्ट्रेलिया संघ या स्पर्धेत अद्याप एकही सामना हरलेला नाही. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया उपांत्य फेरीत अपराजित संघ म्हणून उतरतील. त्यांनी साखळी फेरीत ७ पैकी ६ सामने जिंकले आहे, तर त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. तसेच भारताची कामगिरी मात्र संमिश्र राहिली आहे. भारतीय संघाने ७ पैकी ३ सामने जिंकले आहेत आणि ३ सामने पराभूत झाले आहेत. एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. पण भारतीय संघ मायदेशात खेळत असून नवी मुंबईत भारतीय संघाची कामगिरी नेहमीच उजवी राहिली आहे. त्यामुळे उपांत्य फेरीत दोन तगड्या संघांमध्ये रोमांचर सामना पाहायल मिळेल, अशी अपेक्षा चाहत्यांची असेल..भारताची फॉर्ममध्ये असलेली फलंदाज प्रतिका रावल दुखापतीमुळे या वर्ल्ड कपमधून बाहेर झाली आहे. तिच्याऐवजी शफाली वर्माला संघात संधी मिळाली असून ती उपांत्य सामन्यात उपकर्णधार स्मृती मानधनासह सलामीला उतरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शफालीची कामगिरीही कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. भारताकडून यष्टीरक्षक ऋचा घोषचेही उपांत्य सामन्यात पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे. ती बांगलादेशविरुद्ध रद्द झालेल्या सामन्यात बोटाच्या दुखापतीमुळे खेळली नव्हती. पण तिने सरावाला सुरुवात केली आहे..याव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलियाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांची नियमित कर्णधार एलिसा हेली दुखापतीतून सावरली असून भारताविरुद्ध उपांत्य सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. ती साखळी फेरीतील शेवटच्या दोन सामन्यात पोटरीच्या दुखापतीमुळे खेळली नव्हती, तिच्याऐवजी ताहलिया मॅकग्रा हिने ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व केले होते. हिलीचे पुनरागमन भारतासाठी मात्र चिंतेचे कारण ठरू शकते. कारण हिली चांगल्या फॉर्ममध्ये असून तिने साखळी फेरीत भारताविरुद्ध १४२ धावा केल्या होत्या. पण आता तिला उपांत्य सामन्यात खेळवले जाणार की नाही, हे पाहावे लागणार आहे..कुठे आणि कधी होणार सामना?भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात होणारा उपांत्य सामना नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्याला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३ वाजता सुरुवात होईल, त्याआधी २.३० वाजता नाणेफेक होईल.कुठे पाहाता येणार सामना?भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात होणारा उपांत्य सामना भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहे. याशिवाय जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे..World Cup 2025: द. आफ्रिकेच्या मारिझान कापने झुलन गोस्वामीचा विश्वविक्रम मोडला! सेमीफायनलमध्ये ५ विकेट्स घेत घडवला इतिहास.भारताचा संघ - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री, शफाली वर्माऑस्ट्रेलिया संघ - एलिसा हेली (यष्टीरक्षक/कर्णधार), बेथ मूनी (यष्टीरक्षक), ताहलिया मॅकग्रा, जॉर्जिया वोल, फोबी लिचफिल्ड, एलिस पेरी, अॅनाबेल सदरलँड, अॅश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेअरहॅम, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शट, हीथर ग्राहम, डार्सी ब्राउन, सोफी मोलिनेक्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.