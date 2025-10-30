Cricket

Women's World Cup 2025: भारत - ऑस्ट्रेलिया फायनलचं तिकीट मिळवण्यासाठी भिडणार! सेमीफायनल Live कुठे अन् किती वाजता पाहाणार?

India vs Australia Semifinal Live Streaming Details: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात आज सेमीफायनलचा सामना रंगणार आहे. हा सामना लाईव्ह कुठे आणि किती वाजता पाहाता येईल जाणून घ्या.
Women's World Cup 2025 Semi-Final | Australia vs India

Women's World Cup 2025 Semi-Final | Australia vs India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील उपांत्य सामना नवी मुंबईत होणार आहे.

  • ऑस्ट्रेलिया अपराजित असून भारताची कामगिरी संमिश्र आहे.

  • भारतीय संघात शफाली वर्माला संधी मिळाली आहे, तर ऑस्ट्रेलियाच्या एलिसा हेलीचे पुनरागमन भारतासाठी आव्हान ठरू शकते.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
australia cricket team
Australia Women
India Women Cricket Team
cricket news today
Australia Women vs India Women
ODi Match
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com