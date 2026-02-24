Cricket

AUS vs IND: टी२० नंतर आता वनडे मालिका जिंकण्याचा निर्धार, आजपासून भारत-ऑस्ट्रेलिया ODI मालिकेला सुरुवात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Australia vs India ODI Women Schedule: भारतीय महिला क्रिकेट संघ आजपासून ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत उतरणार आहे. टी-२० मालिका जिंकल्यानंतर भारताचे मनोबल उंचावले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
एकदिवसीय विश्वकरंडक विजेता भारतीय महिला क्रिकेट संघ विजेतेपदानंतर आज (२४ फेब्रुवारी) पहिला एकदिवसीय सामना खेळत आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची तीन सामन्यांची मालिका आजपासून सुरू होत आहे.

गतवर्षात झालेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेत भारताने ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान उपांत्य फेरीत संपुष्टात आणले होते. आता ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात टी-२० मालिका जिंकलेली असल्यामुळे भारताचे पारडे जड आहे. ऑस्ट्रेलियाची माजी कर्णधार आणि दिग्गज खेळाडू अलिसा हिली या मालिकेतून पुनरागमन करणार आहे.

