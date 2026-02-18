AUS vs IND: भारतीय संघात ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी मॅच विनर खेळाडूची एन्ट्री; BCCI ने जाहीर केला बदल

Pratika Rawal joins India's ODI Squad against Australia: भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील टी२० मालिका सध्या सुरू असून यानंतर तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. वनडे मालिकेसाठी भारताच्या संघात एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. निवड समितीने भारताच्या वनडे संघात (India Women Team) २५ वर्षीय प्रतिका रावल (Pratika Rawal) हिचा समावेश केला आहे. याआधी तिचा संघात समावेश नव्हता, पण मंगळवारी तिला संघात सामील करण्यात आले आहे..IND vs AUS, 1st T20I: भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची दणक्यात सुरुवात; पावसाने खोडा घातला, पण सिडनीत विजय मिळवला.२०२५ वनडे वर्ल्ड कपदरम्यान (ODI World Cup 2025) शेवटच्या साखळी सामन्यावेळी क्षेत्ररक्षण करताना प्रतिकाच्या घोट्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यामुळे तिला जवळपास ४ महिने क्रिकेटपासून दूर रहावे लागले होते. तिला वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतही खेळता आले नाही. तिने २०२५ वर्ल्ड कपमध्ये ७ सामन्यांत ३०८ धावा केल्या होत्या.ती गेल्या काही दिवसांपासून बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये तिची तंदुरुस्ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होती. अखेर ती सामने खेळण्यासाठी तंदुरुस्त झाली असल्याने तिला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेसाठीही संधी देण्यात आली आहे..वनडे मालिकेनंतर होणाऱ्या एकमेव दिवस-रात्र कसोटी सामन्यासाठीही तिचा संघात समावेश आधीच करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता तब्बल ४ महिन्यांनी ती पुन्हा भारतीय संघाकडून खेळण्यास सज्ज आहे. मात्र आता तिला कोणाच्या जागेवर संधी मिळणार हे पाहावे लागणार आहे. कारण तिच्या जागेवर पुन्हा संघात आलेल्या शफाली वर्मानेही गेल्या काही सामन्यांमध्ये तिची छाप पाडली आहे. त्यामुळे आता स्मृती मानधनासोबत सलामीला कोणाला पाठवायचे, ही मोठी डोकेदुखी संघव्यवस्थापनेसमोर असणार आहे..भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सध्या सुरु असलेली टी२० मालिका २१ फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. त्यानंतर २४ फेब्रुवारी ते १ मार्च दरम्यान वनडे मालिका खेळली जाईल, तर पर्थमध्ये ६ ते ९ मार्च दरम्यान कसोटी सामना होईल..T20 World Cup: 'अभिषेक शर्माला दोन सामन्यात भोपळा फोडता आला नसला तरी...', भारताचे प्रशिक्षक नेमकं काय म्हणाले?.वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघहरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रीक्स, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), उमा छेत्री (यष्टीरक्षक) रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, दीप्ती शर्मा, , काशवी गौतम, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, हर्लिन देओल, प्रतिका रावल..ऑस्ट्रेलिया महिला विरुद्ध भारतीय महिला वनडे मालिकापहिला वनडे सामना - २४ फेब्रुवारी, ब्रिस्बेन (स. ९.०० वाजता)दुसरा वनडे सामना - २७ फेब्रुवारी, होबार्ट (स. ९.०० वाजता)तिसरा वनडे सामना - १ मार्च, होबार्ट (स. ९.०० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.