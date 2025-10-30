Women's World Cup Semifinal: लक्ष्य एक; पण अडचणी अनेक, महिला विश्वकरंडक, भारतासमोर गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान

जयेंद्र लोंढेनवी मुंबई : यजमान भारतीय महिला क्रिकेट संघासमोर आज गुरुवारी एकदिवसीय विश्वकरंडकाच्या उपांत्य फेरीमध्ये गतविजेत्या बलाढ्य ऑस्ट्रेलियन संघाचे आव्हान असणार आहे. साखळी फेरीमध्ये सलग तीन लढतींमध्ये पराभूत झाल्यानंतर न्यूझीलंडवर विजय मिळवत उपांत्य फेरी गाठणाऱ्या भारतीय संघाचे लक्ष्य आठ वर्षांनंतर अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे असले तरी हरमनप्रीत कौरच्या संघासमोर अडचणी अनेक आहेत..भारतीय महिला संघाला एकदाही विश्वकरंडकाच्या जेतेपदावर मोहर उमटवता आलेली नाही. याआधी २००५ व २०१७ या दोन वर्षांमध्ये झालेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडकाच्या अंतिम फेरीमध्ये भारतीय संघाला अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड यांच्याकडून हार पत्करावी लागली आहे. त्यामुळे बाद फेरीत खेळताना भारतीय महिला संघ दबावाखाली असणार हे निश्चित आहे..भारतीय संघासमोरील पुढील आव्हान म्हणजे सलामी फलंदाज प्रतीका रावल हिला झालेली दुखापत. स्मृती मानधना व प्रतीका रावल या दोन सलामी फलंदाजांनी या स्पर्धेमध्ये अनुक्रमे ३६५ धावा व ३०८ धावा फटकावल्या आहेत. सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत या दोन्ही खेळाडू अव्वल पाचमध्ये आहेत. प्रतीका रावल हिला दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागल्यामुळे भारतीय संघाचा पाय खोलात गेला आहे. .World Cup 2025: भारताचं टेन्शन वाढलं! सेमीफायनलसाठी ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार करणार पुनरागमन, झळकावली सलग दोन शतकं.शेफाली वर्मा हिला तिच्याऐवजी संघात स्थान देण्यात आलेले आहे; मात्र अपुरा सराव, संघातील इतर खेळाडूंसोबतचा समन्वय, मोठ्या स्पर्धेत थेट उपांत्य फेरीसाठी झालेली निवड यामुळे शेफाली वर्मा हिचाही कस लागणार हे निश्चित आहे. भारतीय महिला संघासाठी आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे मधल्या फळीतील फलंदाजांचे अपयश. हर्लीन देओल, जेमिमा रॉड्रिग्ज, कर्णधार हरमनप्रीत कौर या फलंदाजांच्या कामगिरीत सातत्याचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येत आहे..ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघासमोर एखाददुसऱ्या फलंदाजांवर अवलंबून राहणे भारतीय संघाला परवडणारे नसेल. यष्टीरक्षक फलंदाज रिचा घोषच्या दुखापतीबाबतही अद्याप पूर्णपणे माहिती देण्यात आलेली नाही. रिचा घोष तंदुरुस्त असली तरी दुखापतीमधून नुकतीच बाहेर आल्यानंतर तिच्याकडून अव्वल दर्जाची कामगिरी होईल की नाही, याबाबत शंका असेल..संयोजन कसे असेल?भारतीय महिला संघ कोणत्या कॉम्बिनेशनने (संयोजन) मैदानात उतरतोय हे पाहणेही रंजक ठरणार आहे. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत बहुतांशी वेळा फक्त पाच गोलंदाजांसह मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फटकाही भारतीय संघाला बसला आहे. आता उद्या हर्लीन देओलला स्मृती मानधनासह सलामीला पाठवल्यास भारतीय संघामध्ये एक जादा गोलंदाज खेळवता येऊ शकणार आहे; पण शेफाली वर्माला सलामीला पाठवल्यास भारतीय संघ पुन्हा एकदा पाच गोलंदाजांसहच मैदानात उतरेल..फिरकी गोलंदाजांवर मदारभारतीय गोलंदाजीची मदार फिरकीवर असणार आहे. ऑफस्पिनर दीप्ती शर्मा हिने आतापर्यंत १५ फलंदाज बाद केले आहेत. दीप्ती शर्मा हिच्याकडे अनुभवाची कमी नाही. ती फलंदाजीतही चमक दाखवू शकते. तसेच डावखुरी फिरकी गोलंदाज श्री चरणी हिने ११ फलंदाज बाद केले आहेत. स्नेह राणा ही फिरकी गोलंदाज असून फलंदाजीही समाधानकारक करते. अमनज्योत कौर हीदेखील अष्टपैलू खेळाडू आहे. भारतीय संघातील खेळाडूंमध्ये क्षमतेची कमी नाही; पण प्रत्यक्षात मैदानात दबावाखाली खेळ उंचवावा लागणार आहे..World Cup 2025: प्रतिका रावलला नेमकं काय झालं, तिच्या जागेवर कोण खेळणार? BCCI ने अखेर दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.स्टार खेळाडूंची फौजऑस्ट्रेलियन संघाने आतापर्यंत सात वेळा एकदिवसीय विश्वकरंडक पटकावला आहे. आठव्या जेतेपदावर मोहर उमटवण्यासाठी हा संघ सज्ज आहे. या संघामध्ये एकापेक्षा एक असे दिग्गज खेळाडू आहेत. म्हणायला गेले तर अकराव्या स्थानापर्यंत फलंदाजी करू शकणारे खेळाडू या संघात आहेत. एलिसा हिली, बेथ मुनी, अॅश्ले गार्डनर, एलिस पेरी, अॅनाबेल सदरलँड, मेघन शूट, जॉर्जिया वेअरहॅम या खेळाडूंकडून त्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.