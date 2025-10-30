Cricket

Women's World Cup Semifinal: लक्ष्य एक; पण अडचणी अनेक, महिला विश्वकरंडक, भारतासमोर गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान

Harmanpreet Kaur: भारतीय महिला क्रिकेट संघ आज बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विश्वकरंडकाच्या उपांत्य फेरीत उतरणार आहे. दुखापतींमुळे आणि मधल्या फळीतील अस्थिरतेमुळे संघासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जयेंद्र लोंढे

नवी मुंबई : यजमान भारतीय महिला क्रिकेट संघासमोर आज गुरुवारी एकदिवसीय विश्वकरंडकाच्या उपांत्य फेरीमध्ये गतविजेत्या बलाढ्य ऑस्ट्रेलियन संघाचे आव्हान असणार आहे. साखळी फेरीमध्ये सलग तीन लढतींमध्ये पराभूत झाल्यानंतर न्यूझीलंडवर विजय मिळवत उपांत्य फेरी गाठणाऱ्या भारतीय संघाचे लक्ष्य आठ वर्षांनंतर अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे असले तरी हरमनप्रीत कौरच्या संघासमोर अडचणी अनेक आहेत.

