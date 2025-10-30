Cricket

World Cup 2025: भारत - ऑस्ट्रेलिया सेमीफायनलसाठी नवी मुंबईचं स्टेडियम हाउसफुल; पण पाऊस घालणार खोडा?

India vs Australia: नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियम येथे भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला विश्वकरंडक उपांत्य लढतीसाठी प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. सर्व तिकिटे विकली गेल्याने स्टेडियम ‘हाऊसफुल’ झाले असून चाहत्यांमध्ये जबरदस्त उत्सुकता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : मुंबईसह नवी मुंबई परिसरात गेल्या काही दिवसांमध्ये पावसाच्या सरी कोसळू लागल्या आहेत. विशेषतः संध्याकाळी पावसाची हजेरी प्रकर्षाने दिसून येत आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील उपांत्य लढत नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर होत आहे.

