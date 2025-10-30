World Cup 2025: भारत - ऑस्ट्रेलिया सेमीफायनलसाठी नवी मुंबईचं स्टेडियम हाउसफुल; पण पाऊस घालणार खोडा?

नवी मुंबई : मुंबईसह नवी मुंबई परिसरात गेल्या काही दिवसांमध्ये पावसाच्या सरी कोसळू लागल्या आहेत. विशेषतः संध्याकाळी पावसाची हजेरी प्रकर्षाने दिसून येत आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील उपांत्य लढत नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर होत आहे..या लढतीच्या सर्वच्या सर्व तिकिटे विकली गेली आहेत. याचा अर्थ स्टेडियमबाहेर हाऊसफुलचा बोर्ड झळकणार आहे; मात्र आपल्या लाडक्या संघाचे प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी स्टेडियम गाठणाऱ्या चाहत्यांच्या उत्साहाला पावसाचे विरजण लागल्यास त्यांची घोर निराशा होऊ शकते..नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर आतापर्यंत साखळी फेरीच्या तीन लढती पार पडल्या. आता एक उपांत्य व अंतिम अशा दोन लढतीही येथे होणार आहेत. प्रत्येक लढतीदरम्यान गेटजवळ तिकीटविक्री होताना दिसली..उपांत्य लढतीच्या पार्श्वभूमीवर मात्र वेगळे चित्र पाहायला मिळाले. तिकीटविक्रीला बसलेल्या व्यक्तीला तिकिटाबाबत विचारले असता तो म्हणाला, भारत-ऑस्ट्रेलिया उपांत्य लढत हाऊसफुल्ल झाली आहे. त्यामुळे आता तिकीट मिळणार नाही. गेटबाहेर उभे असलेले चाहते त्यामुळे नाराज झाले..उपांत्य फेरीसाठी राखीव दिवस उपलब्धभारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील उपांत्य लढत उद्या गुरुवारी (ता. ३०) नवी मुंबईत होणार आहे. या लढतीत पावसाचा व्यत्यय आल्यास ती लढत ‘रिझर्व्ह डे’च्या (राखीव दिवस) रोजी पार पडेल..राखीव दिवशी लढत पूर्ण झाली नाही तर...उपांत्य फेरीच्या दिवशी पाऊस आला, तर या दिवशी ज्या वेळी खेळ थांबवण्यात आला, तिथपासून पुन्हा राखीव दिवशी खेळाला सुरुवात होईल; मात्र राखीव दिवशीही पूर्ण खेळ होऊ शकला नाही, तर मग साखळी फेरीतील सर्वाधिक गुण मिळवणारा संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल..Women's World Cup 2025: भारताचा बांगलादेशविरुद्ध सामना पावसामुळे रद्द! साखळी फेरी संपली पाँइट्सटेबलमध्ये कोण कोणत्या स्थानी?....तर ऑस्ट्रेलिया अंतिम फेरीतभारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील उपांत्य लढतीचा खेळ दोन्ही दिवशी पूर्ण होऊ शकला नाही, तर मग ऑस्ट्रेलियन संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल. कारण ऑस्ट्रेलियन संघाने साखळी फेरीमध्ये सर्वाधिक १३ गुणांची कमाई केली आहे. भारतीय संघाला सात गुणांचीच कमाई करता आलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.