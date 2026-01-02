Cricket

Big Breaking : बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होतोय अन् टीम इंडिया मालिका खेळण्यासाठी जाणार; ६ सामन्यांच्या तारखा जाहीर

India vs Bangladesh ODI and T20I dates announced: बांगलादेशात हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांवरून सध्या तीव्र चर्चा सुरू असतानाच क्रिकेटविषयक बातमी समोर आली आहे. टीम इंडिया बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार असून, सहा सामन्यांच्या व्हाईट-बॉल मालिकेच्या तारखा अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
India tour of Bangladesh white-ball series 2026 schedule : बांगलादेशात सध्या हिंसा भडकली आहे आणि तेथील हिंदूंची क्रूर हत्या होत असल्याच्या बातम्या रोज ऐकायला येत आहेत. मागच्या वर्षीही बांगलादेश पेटले होते, परंतु ते तेथील सत्ताधाऱ्यांविरोधातील आंदोलन होते. पण, यावेळी तेथे हिंसा सुरू आहे आणि अशात बांगलादेशातील खेळाडूंना इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये बंदी घालावी अशी मागणी होतेय. त्यातच भारतीय संघ आता बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार असल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ( BCB) भारताविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणाऱ्या ३ वन डे व ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

