Big Breaking : बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होतोय अन् टीम इंडिया मालिका खेळण्यासाठी जाणार; ६ सामन्यांच्या तारखा जाहीर

India tour of Bangladesh white-ball series 2026 schedule : बांगलादेशात सध्या हिंसा भडकली आहे आणि तेथील हिंदूंची क्रूर हत्या होत असल्याच्या बातम्या रोज ऐकायला येत आहेत. मागच्या वर्षीही बांगलादेश पेटले होते, परंतु ते तेथील सत्ताधाऱ्यांविरोधातील आंदोलन होते. पण, यावेळी तेथे हिंसा सुरू आहे आणि अशात बांगलादेशातील खेळाडूंना इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये बंदी घालावी अशी मागणी होतेय. त्यातच भारतीय संघ आता बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार असल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ( BCB) भारताविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणाऱ्या ३ वन डे व ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे..बीसीबीने २०२६ मध्ये घरच्या मैदानावर होणाऱ्या मालिकांची घोषणा केली. या वर्षभरात बांगलादेश घरच्या मैदानावर ४ कसोटी, १२ वन डे व ९ ट्वेंटी-२० सामने खेळणार आहेत. मार्च महिन्यात पाकिस्तान संघ बांगलादेश दौऱअयावर तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी येणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर ही त्यांची पहिलीच मालिका असणार आहे. मे महिन्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी पाकिस्तानचा संघ पुन्हा दौऱ्यावर येईल. न्यूझीलंड एप्रिल-मे महिन्यात येथे ३ वन डे व ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे..IPL 2026 : बांगलादेश आपला शत्रू नाही...! Mustafizur Rahman वादावर बीसीसीआयने स्पष्ट केली भूमिका, म्हणतात....ऑस्ट्रेलियाचा संघ जून महिन्यात आणि भारताचा संघ ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये प्रत्येकी ३ वन डे व ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी येईल त्यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये वेस्ट इंडिजचा संघ दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी बांगलादेशात येईल. भारत-बांगलादेश यांच्यातील मालिका मागच्या वर्षी स्थगित केली गेली होती. ती मालिका २०२६ मध्ये ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होईल. भारतीय संघ २८ ऑगस्टला येथे दाखल होईल. त्यानंतर १,३ व ६ सप्टेंबरला वन डे सामने होतील आणि ९,१२ व १३ ट्वेंटी-२० सामने होतील..बीसीसीआयची भूमिका...भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) मुस्तफिजूर रहमान प्रकरणी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली आहे. InsideSport ने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयने म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या निर्देशाशिवाय कोणत्याही खेळाडूवर बंदी घालणार नाही. परिस्थिती संवेदनशील आहे. आम्ही सरकारशी सतत संपर्कात आहोत. बांगलादेशी खेळाडूंवर बंदी घालण्याचे काहीही कारण नाही. मुस्तफिजूर आयपीएलमध्ये खेळेल. बांगलादेश हा शत्रू देश नाही..