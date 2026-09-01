India vs Bangladesh:भारत बांगलादेशमध्ये खेळणार की नाही? मालिकेवर अनिश्चितता कायम, तमिम इक्बाल यांनी दिलं मोठं अपडेट

नवी दिल्ली : भारताविरुद्धची मायदेशातील मालिका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आलेली असली तरी बांगलादेश क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष तमिम इक्बाल यांना आशा सोडलेली नाही. भरगच्च कार्यक्रमातून या मालिकेसाठी कालावधी तयार करण्यासाठी बीसीसीआयही प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले..गेल्यावर्षी लांबणीवर टाकण्यात आलेली मालिका या वेळी सप्टेंबर महिन्यात होईल, असे बांगलादेश क्रिकेट मंडळाकडून जाहीर करण्यात आले होते; परंतु बीसीसीआयने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. याउलट सप्टेंबर महिन्यात अफगाणिविरुद्धच्या मालिकेची घोषणा केली. भारत आणि बांगलादेश यांच्यीतील तीन एकदिवसीय आणि तीन टी-२० सामन्यांची मालिका सप्टेंबर महिन्यात होणार नसल्याचे तमिम इक्बाल यांनी मान्य केले..ही मालिका होण्यासाठी दोन्ही क्रिकेट मंडळ गांभीर्याने प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी योग्य कालावधीचा विचार केला जात आहे. असा आशावाद तमिम इक्बाल यांनी व्यक्त केला. तरीही भारतीय संघाचा एकूणच भरगच्च कार्यक्रम पाहता या मोसमात ही मालिका होणे अशक्यच आहे..मी नकारात्मक बोलणार नाही. मी तसा शब्दही उच्चारणार नाही. पुढे काय होते ते पाहू, आम्ही आशावादी आहोत, आमचे प्रामाणिकपणे प्रयत्न सुरू आहेत, असे तमिम इक्बाल म्हणाले. मी भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे, असाही उल्लेख त्यांनी केली..भारतात गतवर्षी झालेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतून बीसीसीआय आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध दुरावले. त्याला प्रमुख कारण ठरले ते मुस्तफिझूर रेहमान याची आयपीएलमधून केलेली हकालपट्टी. या हकालपट्टीचा राग मनात धरून बांगलादेश क्रिकेट मंडळाच्या त्या वेळी पदावर असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतात नियोजित असलेले सामने खेळण्यास सुरक्षिततेचे कारण देत नकार दिला होता..विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळायला हवे होतेमुस्तफिझूर रेहमानबाबत घडलेली घटना संपूर्ण देशाला निराश करणारी होती. अशा प्रकारे कधी घडले नव्हते आणि जे घडले ते योग्यही नव्हते. तरीही या प्रकारामुळे आपल्या संघाने विश्वकरंडक स्पर्धेतून माघार घेणेही समर्थनीय नव्हते. मी जर त्या वेळी पदावर असतो तर आपल्या संघाला माघार घेऊ दिली नसती, असे तमिम इक्बाल यांनी थेटपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.