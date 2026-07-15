IND vs ENG 2nd ODI: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या सामन्याची वेळ बदलली; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कुठे पाहता येईल मॅच

Where to watch India vs England 2nd ODI live: भारतीय संघाने पराभवाची मालिका खंडित करताना अखेर मंगळवारी इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात विजय मिळवला. भारताने या सामन्यात सहा विकेट्सने विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. IND vs ENG दुसरा सामना १६ जुलै रोजी कार्डिफच्या सोफिया गार्डन्स मैदानावर खेळवला जाणार आहे. पण, या सामन्याची वेळ बदलली आहे....भारतीय संघाने पहिल्या वन डेत २५९ धावांचे लक्ष्य ४५ षटकांत पार केले. शुभमन गिल ८० धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाल्यानंतर अक्षर पटेल ( ५७) व वॉशिंग्टन सुंदर ( ५२) यांनी दमदार खेळ करून संघाचा विजय पक्का केला. त्याआधी अक्षर पटेलच्या ४ विकेट्समुळे इंग्लंडचा संघ २५८ धावांवर गडगडला. गुरनूर ब्रार व प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. जो रूट ( ७६), लिएम डॉसन ( ६८) आणि बेन डकेट ( ४३) यांनी खिंड लढवली होती..मुंबई इंडियन्स विश्वविजेते होणार; जगभरातील ट्वेंटी-२० लीगचा वर्ल्ड कप? ICC चा मास्टर प्लॅन;'World Club T20' नेमकं काय प्रकरण.आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील हा संघ मालिका विजयासाठी कार्डिफवर उतरणार आहे. पहिल्या वन डेत रोहित शर्मा व विराट कोहली यांना अपयश आले होते, ते अनुक्रमे ११ व ५ धावाच करू शकले होते. त्यामुळे दुसऱ्या वन डे सामन्यात त्यांच्याकडून मोठ्या खेळीची प्रतीक्षा आहे. गिल व गुरनुर ब्रार यांना दुखापत झाली आहे आणि त्यांच्या खेळण्यावर अजूनही साशंकता आहे..What time will the second India vs England ODI start?पहिला वन डे सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता सुरू झाला होता. मात्र, दुसरा सामना संध्याकाळी ५:३० वाजता सुरू होणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांनी सामन्याची वेळ लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे..फ्रीमध्ये कुठे पाहता येईल सामना?भारतातील क्रिकेटप्रेमी DD Sports वर या सामन्याचे मोफत (Free-to-Air) थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात. त्याशिवाय Sony Sports Network टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण आणि JioHotstar वर ऑनलाइन लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध आहे. .IND VS ENG 2ND ODI: शुभमन गिल, गुरनूर ब्रार दुसऱ्या सामन्याला मुकणार? त्यांच्या जागी Playing XI मध्ये कोण खेळणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.