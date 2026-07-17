India vs England, 2nd ODI: पराभवानंतर शुभमन गिलचा संताप! टीम इंडियाच्या या मोठ्या कमतरतेवर थेट बोट; नेमकं काय म्हणाला?

SHUBMAN GILL REVEALS THE BIGGEST REASON: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड (IND vs ENG)दौऱ्यावर ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना गुरुवारी खेळला गेला. या सामन्यात भारतीय संघाला ४ गडी राखून पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवामुळे मालिका १-१ अशी बरोबरीत आली आहे.त्यामुळे १९ जुलै रोजी होणारा सामना निर्णायक ठरणार आहे. दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघाने विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांच्या अर्धशतकीय खेळीच्या जोरावर इंग्लंडसमोर २३४ धावांचे लक्ष्य ठेवले..लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या इंग्लंडची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. मात्र, जो रूटच्या दमदार खेळीच्या जोरावर इंग्लंडने भारतीय संघाचा पराभव करत मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली. सामना गमावल्यानंतर भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने पराभवाची कारणे सांगितली. तो म्हणाला, सतत विकेट गमावणे हेच या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण ठरले..Shardul Thakur: शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली माझ्यासोबत अन्याय झाला! शार्दुल ठाकूरचा थेट आरोप; टीम इंडियाबाबत केला मोठा खुलासा.सामन्यानंतर शुभमन गिलने संघाच्या कामगिरीबद्दल आपले मत व्यक्त केले आणि फलंदाजीत नेमके काय चुकले, हेही सांगितले. गिल म्हणाला, "खरं सांगायचं तर हा निकाल आमच्यासाठी खूपच निराशाजनक आहे. २५ व्या षटकापर्यंत आमची स्थिती खूप मजबूत होती, पण त्यानंतर आम्ही नियमित अंतराने विकेट गमावत गेलो. आमच्या खालच्या फळीतील खेळाडूही चांगली फलंदाजी करू शकतात, हे आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती. पुढच्या वेळी आम्ही छोट्या भागीदाऱ्या करण्यावर लक्ष केंद्रित करू.".तो पुढे म्हणाला, "आमची मधली फळी पूर्णपणे कोसळली. अवघ्या १५ धावांत आम्ही ४ विकेट गमावल्या. त्यामुळे मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही." कर्णधाराने वॉशिंग्टन सुंदरच्या दुखापतीलाही मोठा धक्का असल्याचे अधोरेखित केले आणि सांगितले की, त्यामुळे इंग्लंडच्या पाठलागाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर भारताची गोलंदाजीची ताकद कमी झाली..IND VS ENG 1ST ODI: शुभमन गिलने अचानक मैदान सोडले, श्रेयससोबत चांगला खेळत होता अन्... नेमकं काय घडलं? BCCI म्हणते...."जेव्हा तुम्ही एखादा महत्त्वाचा खेळाडू गमावता, तेव्हा कधीच चांगलं वाटत नाही. वॉशिंग्टन सुंदर आमच्या संघाचा महत्त्वाचा भाग आहे. कदाचित दबाव निर्माण करण्यात त्याचा काही वाटा असता," असे गिल म्हणाला. सुंदर उपलब्ध नसल्याने भारताकडे आपल्या आघाडीच्या वेगवान गोलंदाजांवरच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. असे असले तरी, वेगवान गोलंदाजांसाठी परिस्थिती अनुकूल असल्याचे गिल म्हणाला. ."आम्हाला संपूर्ण डावात आमच्या मुख्य गोलंदाजांनाच गोलंदाजी करावी लागली. मला नाही वाटत की त्यामुळे फार मोठा फरक पडला असता, कारण चेंडू वेगवान गोलंदाजांना अधिक मदत करत होता. पण जेव्हा तुम्ही एक महत्त्वाचा खेळाडू गमावता, तेव्हा खेळाची गती काही प्रमाणात मंदावते," असे तो म्हणाला. शेवटी गिलने जो रूटचे कौतुक करत सांगितले की, त्याने आपल्या खेळीने धावांचा पाठलाग नियंत्रणात ठेवला आणि भारताला पुनरागमन करण्याची कोणतीही वास्तविक संधी दिली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.