IND vs ENG: भारताला मोठा धक्का! जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळे बाहेर; टॉसनंतर Playing XI जाहीर

Jasprit Bumrah Ruled Out Due to Injury: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका आता अखेरच्या टप्प्यावर आली आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकल्यामुळे मालिका सध्या १-१ अशी बरोबरीत आहे. त्यामुळे आज (१९ जुलै) लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर होणारा तिसरा वनडे हा दोन्ही संघांसाठी 'करो या मरो'चा सामना असणार आहे. जो संघ हा सामना जिंकेल, त्याच्याच नावावर मालिका होणार आहे..दुसऱ्या वनडेनंतर भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला. अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे अंतिम सामन्यातून बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागी हर्ष दुबेचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मोठा बदल झाला आहे.भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळे इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि निर्णायक वनडे सामन्यातून बाहेर पडला आहे. डाव्या गुडघ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे (इम्पॅक्ट इंज्युरी) बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याला खेळण्यासाठी अयोग्य ठरवले. मालिकेचा निकाल ठरवणाऱ्या सामन्यापूर्वी बुमराह संघाबाहेर गेल्याने भारताच्या गोलंदाजीची ताकद कमी झाली आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत आता अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव आणि गुरनूर ब्रार यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. निर्णायक लढतीपूर्वी बुमराह बाहेर पडणे हा भारतीय संघासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे..आजच्या निर्णायक सामन्यात नाणेफेक इंग्लंडने जिंकली असून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय गोलंदाजांवर सुरुवातीपासूनच मोठी जबाबदारी असणार आहे..भारताची प्लेइंग इलेव्हन :रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, अक्षर पटेल, हर्ष दुबे, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार..IND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्सवर भारताची अग्निपरीक्षा! जो रूटला रोखलं तरच मालिका जिंकण्याची संधी; रोहित-विराटवर मोठी जबाबदारी.इंग्लंडची प्लेइंग इलेव्हन :बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जोस बटलर, सॅम करन, विल जॅक्स, गस अॅटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.लॉर्ड्सवर होणाऱ्या या सामन्याकडे दोन्ही देशांतील क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला मालिका जिंकण्याचे आव्हान, तर दुसऱ्या बाजूला रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसारख्या अनुभवी खेळाडूंकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आजचा सामना रंगतदार होणार, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.