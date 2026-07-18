IND vs ENG: लॉर्ड्सवर रोहित-कोहली रचणार इतिहास! सचिन-द्रविडलाही मागे टाकत करणार '400'चा महाविक्रम

Rohit Sharma and Virat Kohli Set Historic Milestone: भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG)यांच्यातील एकदिवसीय मालिका आता अत्यंत रोमांचक टप्प्यावर पोहोचली असून, तीन सामन्यांच्या मालिकेत सध्या १-१ अशी बरोबरी आहे. मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना १९ जुलै रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, मालिका आपल्या नावावर करण्यासाठी दोन्ही संघांना हा सामना जिंकणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे हा सामना रोहित शर्मा(Rohit Sharma) आणि विराट कोहली यांच्यासाठीही खास ठरणार आहे, कारण या सामन्यात दोघे एका मोठ्या विक्रमाला गवसणी घालणार आहेत..या सामन्यापूर्वी रोहित शर्माच्या वनडे निवृत्तीबाबत अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. रोहित वनडे क्रिकेटमधून निवृत्त होणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते. सोशल मीडियावर अनेक तर्क-वितर्क लावले जात असताना बीसीसीआयने या चर्चांचे खंडन केले आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये लॉर्ड्सवरील सामना रोहित आणि विराटसाठी विशेष ठरणार आहे..IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ काय?... जाणून घ्या कधी, कुठे अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री LIVE मॅच....रोहित शर्मा आणि विराट कोहली ही जोडी लॉर्ड्सवर मैदानात उतरताच एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर करणार आहे. दोघे मिळून एकत्रितपणे ४०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहेत. भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही दोन खेळाडूंनी एकत्र इतके सामने खेळले नव्हते..भारतीय खेळाडूंमध्ये एकत्र सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याच्या बाबतीत रोहित आणि विराट यांनी अनेक दिग्गजांना मागे टाकले आहे. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रविड यांची जोडी असून त्यांनी एकत्र ३९१ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत..दरम्यान, श्रीलंकेचे महान फलंदाज कुमार संगकारा आणि महेला जयवर्धने यांच्या नावावर एकत्र सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा विक्रम आहे. या जोडीने तब्बल ५५० सामने एकत्र खेळले आहेत. रोहित आणि विराटची जोडी आता भारतीय खेळाडूंमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचणार आहे..Rohit Sharma: ODI मालिकेआधीच 'हिटमॅन' मोड ऑन! टीम इंडियाच्या रोहितने का गाठलं इंग्लंड? जाणून घ्या कारण.१९ जुलै रोजी होणारा तिसरा आणि अंतिम वनडे सामना दोन्ही संघांसाठी 'करो या मरो'चा ठरणार आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने दमदार विजय मिळवला होता, तर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने चार विकेट्सने विजय मिळवत मालिकेत बरोबरी साधली. त्यामुळे आता दोन्ही संघ मालिका जिंकण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.