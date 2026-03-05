India vs England: वानखेडेवर महासंग्राम! सलग दुसऱ्या अंतिम फेरीसाठी भारत सज्ज; धोकादायक इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य लढतीची उत्कंठा शिगेला

मुंबई : कधी तळ्यात तर कधी मळ्यात असा चढ-उतार होणारा खेळ झाला तरीही उपांत्य फेरीचा मार्ग सापडला. पण आता विजयाचे नंदनवन फुलवायचे असेल तर धोकादायक इंग्लंड संघाचे काटेरी झु़डूप मुळापासून उखडावे लागेल..ही कथा आहे आज वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या उपांत्य सामन्याची. भारतीय संघाला अधिक संधी आहे, पण गरज असेल परिपूर्ण खेळाची. गतविजेत्या भारतीय संघाला सलग दुसऱ्या अंतिम फेरीची संधी असणार आहे..ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमचा रंगमंच तयार झालाय. सर्वांचे लक्ष उद्या होणाऱ्या भारत-इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य सामन्याकडे लागलेय. चर्चाही जोरदार सुरू आहे. पसंती अर्थातच भारतीय संघाला आहे, पण इंग्लंडचा संघही तेवढाच तयारीचा आहे. योगायोग म्हणजे या दोन्ही संघांनी वानखेडेवरूनच या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेची मोहीम सुरू केली होती. दोघांनीही तुलनेने कमकुवत संघांवर निसटते विजय मिळवत सुटका करून घेतली; पण आता चुकीला माफी नसेल. त्यामुळे सावधता हाच खरा मूलमंत्र असेल..भारताने सलामीच्या सामन्यात अमेरिकेविरुद्ध दोन विकेट राखून विजय मिळवला होता. तर पराभूत होता होता वाचलेल्या इंग्लंडची चार धावांनी सुटका झाली होती. वानखेडेवरील या सलामीनंतर या दोन्ही संघांच्या जमेच्या आणि कमकुवत बाजू उघड झाल्या आहेत. आता कोणी किती सुधारणा केलीय, यावर उद्याच्या सामन्याचे भवितव्य अवलंबून असेल.अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन या तोफखान्यांची वात समोर फिरकी गोलंदाज आले की पेटतच नाही, हे सिद्ध झालेय. म्हणूनच संजू सॅमसनचा डबलबार कामी आला आणि उपांत्य फेरीतील प्रवेश मार्गी लागला. टी-२० प्रकारात संजू सॅमसनसारखी एखादी अफलातून खेळी त्याच्यासह संघाचाही आत्मविश्वास उंचावत असते. यातून आता अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन कसा बोध घेतात, हे महत्त्वाचे आहे..सॅमसनच्या त्या एका खेळीने भारतीय फलंदाजीची रचना स्थिर झाली आहे. यात आता बदल होणार नाही. कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे हे घरच्या मैदानावरील अनुभवाचा फायदा कसा घेतात, हे पाहाणे महत्त्वाचे असेल. हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा आणि जसप्रीत बुमरा हे मुंबई इंडियन्सचे खेळाडू असल्यामुळे त्यांच्यासाठीही हे होमग्राउंड आहे..Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.पुन्हा असणार फिरकीचे अस्त्रयाच वानखेडेवरील पहिल्या सामन्यात अभिषेक अमेरिकेच्या अली खान या वेगवान गोलंदाजासमोर बाद झाला होता. त्यानंतर प्रत्येक सामन्यात तो फिरकीच्या जाळ्यात अडकला आहे. उद्या त्याच्याविरुद्ध इंग्लंडचा संघ फिरकीचे अस्त्र वापरणार हे निश्चित आहे. इंग्लंडकडे पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करू शकणारा लियम डॉसम हा फिरकी गोलंदाज आहे. डावाच्या मध्यावर आदील रशीद, विल जॅक्स असे गोलंदाज आहेत. त्यामुळे या दोघांना त्यातून मार्ग शोधावा लागणार आहे..धावांचा पाऊस पडणार?या स्पर्धेदरम्यान वानखेडेवर झालेल्या सामन्यांत कधी मोठी धावसंख्या तर कधी कमी धावा झाली आहे. पण उद्याच्या सामन्यासाठी तयार करण्यात आलेली खेळपट्टी ठोस असल्याचे दिसून येत आहे. हिरवे गवतही आहे. त्यामुळे चेंडू चांगल्या प्रमाणात बॅटवर येईल, असा अंदाज आहे. मात्र रात्री दवाचा त्रास होण्याची शक्यता असल्यामुळे प्रथम गोलंदाजीला प्राधान्य असेल..Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.बटलरला रोखायला हवेइंग्लंड संघासाठी माजी कर्णधार आणि सलामीवीर जॉस बटलर महत्त्वाचा खेळाडू आहे, परंतु तो पूर्ण स्पर्धेत अपयशी ठरलेला आहे. आयपीएलमध्ये त्याने या स्टेडियममध्ये काही चांगल्या खेळी केलेल्या आहेत. उद्याच्या सामन्यात त्याला सूर सापडू नये हीच भारतीय पाठीराख्यांची अपेक्षा असेल.अभिषेक, ईशानचा जोरदार सरावमंगळावारी रात्री पूर्ण तीन तास सराव केल्यानंतर आज दुपारी भारतीय संघाच्या मोजक्या खेळाडूंनी सराव केला. यात अर्थात अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन यांचा समावेश होता. दोघेही उंच उंच फटके मारत होते. याची पुनरावृत्ती उद्या प्रत्यक्ष सामन्यात व्हावी हीच अपेक्षा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.