India vs England: वानखेडेवर महासंग्राम! सलग दुसऱ्या अंतिम फेरीसाठी भारत सज्ज; धोकादायक इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य लढतीची उत्कंठा शिगेला

India vs England T20 World Cup Semifinal: वानखेडे स्टेडियमवर भारत-इंग्लंड यांच्यात टी-२० विश्वचषक उपांत्य सामना रंगणार असून भारतीय संघाला अंतिम फेरीची मोठी संधी आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताला विजयासाठी परिपूर्ण खेळ करावा लागणार आहे.
शैलेश नागवेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : कधी तळ्यात तर कधी मळ्यात असा चढ-उतार होणारा खेळ झाला तरीही उपांत्य फेरीचा मार्ग सापडला. पण आता विजयाचे नंदनवन फुलवायचे असेल तर धोकादायक इंग्लंड संघाचे काटेरी झु़डूप मुळापासून उखडावे लागेल.

