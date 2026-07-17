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IND vs ENG : पहिल्या वन डेतील मॅच विनर मालिकेतून बाहेर; निर्णायक लढतीपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का

Washington Sundar Ruled Out of 3rd ODI: इंग्लंडविरुद्धच्या निर्णायक तिसऱ्या वनड्यापूर्वी भारताला मोठा धक्का बसला आहे. अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे लॉर्ड्सवरील सामन्यात खेळणार नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
IND vs ENG

IND vs ENG

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Washington Sundar Ruled Out of 3rd ODI: शनिवारी भारत आणि इंग्लंड यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय संघाचा निराशाजनक पराभव झाला. या पराभवानंतर तीन सामन्यांची वनडे मालिका १-१ अशी बरोबरीत आली असून आता अंतिम सामन्यापूर्वी भारतीय संघाच्या अडचणीत भर पडली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर(Washington Sundar) हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे लॉर्ड्सवर होणाऱ्या तिसऱ्या आणि निर्णायक वनडे सामन्याला मुकणार आहे.

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