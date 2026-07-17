IND vs ENG : पहिल्या वन डेतील मॅच विनर मालिकेतून बाहेर; निर्णायक लढतीपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का

Washington Sundar Ruled Out of 3rd ODI: शनिवारी भारत आणि इंग्लंड यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय संघाचा निराशाजनक पराभव झाला. या पराभवानंतर तीन सामन्यांची वनडे मालिका १-१ अशी बरोबरीत आली असून आता अंतिम सामन्यापूर्वी भारतीय संघाच्या अडचणीत भर पडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर(Washington Sundar) हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे लॉर्ड्सवर होणाऱ्या तिसऱ्या आणि निर्णायक वनडे सामन्याला मुकणार आहे..भारतीय संघासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. वैद्यकीय पथकाने २६ वर्षीय वॉशिंग्टन सुंदरला रविवारी (१९ जुलै) होणाऱ्या मालिकेच्या निर्णायक सामन्यासाठी अयोग्य ठरवले आहे. त्यामुळे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना संघाच्या योजनात बदल करावा लागणार आहे..IND VS ENG 1ST ODI: जबरदस्त कॅच! लोकेश राहुलची 'झेप' पाहून इंग्लंडचा संघ अवाक्... भारतीय संघाची मजबूत पकड, Video Viral.सोफिया गार्डन्सवर झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात सुंदर दुखापतग्रस्त झाला. विराट कोहली बाद झाल्यानंतर सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या सुंदरला जलद धाव घेताना हॅमस्ट्रिंगमध्ये तीव्र ताण जाणवला..पायाला पट्टी बांधूनही त्याने फलंदाजी सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हालचालींवर मर्यादा आल्याने त्याला मोठा फटका बसला. त्याने ५ चेंडूत केवळ २ धावा केल्या आणि साकिब महमूदच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर तो मैदानात पुन्हा उतरू शकला नाही. दुसऱ्या डावात तो संपूर्ण वेळ मैदानाबाहेरच राहिला आणि इंग्लंडने हा सामना जिंकत मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली..पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सुंदर तिसऱ्या वनडेत खेळणार नाही. निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापनाला आशा आहे की, पुढील महिन्यात श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या कसोटी मालिकेपूर्वी तो पूर्णपणे तंदुरुस्त होईल.याआधीही भारतीय संघाला दुखापतींचा मोठा फटका बसला आहे. हार्दिक पंड्या आणि नितीश कुमार रेड्डी दुखापतीमुळे आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर पडले होते. इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेदरम्यान हर्षित राणा आणि वरुण चक्रवर्ती यांनाही दुखापत झाली होती..IPL 2026: रोहित शर्माची दुखापत ते बुमराह - बोल्टचं अपयश... Mumbai Indians प्लेऑफमधून बाहेर पडण्याची ५ महत्त्वाची कारणं काय?.नितीश कुमार रेड्डी अद्याप पूर्णपणे फिट नसल्यामुळे भारताकडे अष्टपैलू खेळाडूंचे पर्याय मर्यादित आहेत. त्यातच केएल राहुलही आजारपणामुळे दुसऱ्या वनडे सामन्यात खेळू शकला नव्हता.अशा परिस्थितीत लॉर्ड्सवर होणाऱ्या तिसऱ्या आणि निर्णायक सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरची उणीव भारतीय संघाला निश्चितच जाणवू शकते. मालिका जिंकण्यासाठी हा सामना 'करो या मरो'चा असणार असून भारतासमोर इंग्लंडला हरवून मालिका आपल्या नावावर करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.