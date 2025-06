Cricket

IND vs IND A: भारत विरुद्ध भारत अ सामना Live का दिसत नाही? BCCI ने या कारणामुळे सराव सामन्याच्या प्रसारणावर घातली बंदी

Why India vs India A Match is Not on TV? : इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या तयारीला खऱ्या अर्थाने आजपासून सुरुवात झाली म्हणावी लागेल. भारत विरुद्ध भारत अ असा इंट्रा स्क्वॉड सामना आजपासून सुरू झाला आहे, परंतु हा सामना ना मीडियाला, ना चाहत्यांना पाहायला मिळतोय.. कारण...