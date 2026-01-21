Cricket

IND vs NZ 1st T20I : भारत-न्यूझीलंड ट्वेंटी-२० सामना किती वाजता सुरू होणार? संभाव्य प्लेइंग ११ अन् Live Telecast

India vs New Zealand 1st T20I match time : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका आजपासून सुरू होत असून पहिला सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी उत्सुकतेचा ठरणार आहे. हा सामना कोणत्या मैदानावर खेळवला जाणार आहे, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Swadesh Ghanekar
Where to watch India vs New Zealand T20I live? सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी आपल्या तयारीची चाचपणी करायला मैदानावर उतरणार आहे. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या वर्ल्ड कपपूर्वी भारताची ही शेवटची ट्वेंटी-२० मालिका आहे. न्यूझीलंडने वन डे मालिकेत बाजी मारली असली तरी, भारत ट्वेंटी-२०त त्यांचे वर्चस्व दाखवण्यासाठी तयार आहेत. आजपासून या पाच सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होत आहे. या मालिकेपूर्वी भारताला दोन मोठे धक्के बसले आहेत आणि त्यामुळे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणला संधी मिळते, याची उत्सुकता आहे.

