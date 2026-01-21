IND vs NZ 1st T20I : भारत-न्यूझीलंड ट्वेंटी-२० सामना किती वाजता सुरू होणार? संभाव्य प्लेइंग ११ अन् Live Telecast

Where to watch India vs New Zealand T20I live? सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी आपल्या तयारीची चाचपणी करायला मैदानावर उतरणार आहे. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या वर्ल्ड कपपूर्वी भारताची ही शेवटची ट्वेंटी-२० मालिका आहे. न्यूझीलंडने वन डे मालिकेत बाजी मारली असली तरी, भारत ट्वेंटी-२०त त्यांचे वर्चस्व दाखवण्यासाठी तयार आहेत. आजपासून या पाच सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होत आहे. या मालिकेपूर्वी भारताला दोन मोठे धक्के बसले आहेत आणि त्यामुळे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणला संधी मिळते, याची उत्सुकता आहे. .सूर्यकुमार यादव कर्णधार बनल्यापासून भारतीय संघाची ट्वेंटी-२० मधील विजयाची टक्केवारी ही ७२ एवढी राहिली आहे. पण, कर्णधाराची कामगिरी काही चांगली राहिली नाही आणि ही खूप मोठी चिंतेची बाब आहे. त्याने २०२५ मध्ये १९ सामन्यांत एकही अर्धशतकाशिवाय २१८ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे त्याने फलंदाजीत स्वतःला चौथ्या क्रमांकावर मागे पाठवून तिलक वर्माला तिसऱ्या क्रमांकावर संधी दिली. पण, तिलकला दुखापतीमुळे मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांतून माघार घ्यावी लागली आहे. इशान किशन ( Ishan Kishan) त्याच्याजागी मैदानावर उतरणार आहे..Viral Video : माझ्या मुलीला वाचव ! सुरक्षा भेदून तिने रोहित शर्माचा हात खेचला, एकच गोंधळ उडाला; पोलिसांची पळापळ अन्....भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला पहिला ट्वेंटी-२० सामना नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. सायंकाळी ७ वाजल्यापासून हा सामना सुरू होईल. वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी यापेक्षा चांगली संधी टीम इंडियाला मिळणार नाही. हार्दिक पांड्या व जसप्रीत बुमराह हे विश्रांतीनंतर भारतीय संघात परतले आहेत. वरुण चक्रवर्थीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाल्यास कुलदीप यादवला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर बसावे लागेल..सूर्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने मागील २५ पैकी १८ ट्वेंटी-२० सामन्यांत विजय मिळवला आहे. न्यूझीलडनेही २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपनंतर ३१ पैकी १३ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी दोन्ही संघ आपली ताकद दाखवण्यासाठी सज्ज आहेत. या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स व जिओ हॉटस्टारवर होणार आहेत..Bangladesh Cricket : पाकिस्तानची हिंमत वाढली, बांगलादेशला समर्थन देणारे पत्र ICC ला पाठवले; म्हणतात, त्यांनी भारतात खेळूच नये....भारताचा संभाव्य संघ - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.